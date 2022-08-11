"Йде вже дев'ятий рік": у Криму вкотре влаштували істерику через невключення команд до чемпіонату РФ

В анексованому Криму знову підняли питання інтеграції кримських команд до чемпіонату Росії. Так звана сенаторка від Криму закликала Російський футбольний союз (РФС) прийняти клуби з анексованого півострова до свого складу.

В анексованому Криму обурені через те, що команди з півострова, а також так званих "ЛНР" та "ДНР" відмовляються приймати до чемпіонату Росії.

Про це в інтерв'ю пропагандистському інформаційному агентству ТАРС заявила так звана сенаторка від Криму Ольга Ковітіді.

"Після возз'єднання з Росією люди тут очікували, що команди будуть включені до РФС. Але йде вже дев'ятий рік, а ми поза єдиною футбольною родиною. Ми терпіли і розуміли, що включення наших клубів може болісно позначитися на РФС, але тепер, після 24 лютого, стало очевидним, що орієнтуватися на європейську спільноту не варто. Ми вже не можемо рівнятися на ФІФА та УЄФА, які видали російському футболу чорну мітку", – заявила вона.

Ковітіді додала, що російські чиновники не дотримуються норм конституції країни-агресорки, не включаючи команди з окупованого Криму до складу Російського футбольного союзу (РФС) та чемпіонату країни.

"Чому деякі чиновники говорять про створення якоїсь ліги для "ДНР", "ЛНР" та Криму? Ми суб'єкт Російської Федерації, і у разі входження нових республік до складу Росії їх клуби також повинні мати можливість виступати в російських чемпіонатах. Вважаю, що РФС повинен включити кримські клуби. Крим невід'ємний від Росії, і це прописано в конституції. Основного закону держави треба дотримуватися", – заявила так звана сенаторка.

Нагадаємо, що президент так званого Кримського футбольного союзу (КФС) Сергій Бородкін змирився з тим, що клуби з анексованого півострова не увійдуть до складу Російського футбольного союзу (РФС).

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