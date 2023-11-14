"Йди до дупи": зірковий російський тенісист укотре зганьбився своєю поведінкою на корті (відео)

Російський тенісист Андрій Рубльов (№5 ATP) осоромився під час матчу проти свого співвітчизника Данила Медведєва (№3 ATP) на Підсумковому турнірі ATP у Турині.

У першому сеті поєдинку, за рахунку 3:5 на користь суперника, 26-річний уродженець Москви зірвався на вболівальнику, який намагався його підбадьорити.

Під час подачі Рубльову з трибун крикнули слово "Зберись", на що тенісист відреагував грубою лайкою, голосно відповівши фанату фразою "Йди до дупи".

Поєдинок завершився поразкою Рубльова з рахунком 4:6, 2:6. Зазначимо, що через повномасштабне військове вторгнення РФ до України російські тенісисти допущені до змагань лише в нейтральному статусі.

Додамо, що Рубльов уже далеко не вперше демонструє невміння контролювати свої емоції на корті. У серпні минулого року він у поєдинку Canadian Open проти британця Дені Еванса завдав собі травм ракеткою та побив банан.

А в травні 2023-го російський тенісист під час матчу з німцем Янніком Ганфманном на турнірі в Римі нецензурно вилаявся і спробував відбрехатися перед суддею в надії уникнути покарання за свою витівку.

Нагадаємо, на Australian Open-2023 Рубльов пожалівся на фанатів з прапором України. Спортсмен з країни-агресорки звинуватив їх у тому, що вони нібито говорили образливі слова на його адресу.

Читайте також:

Виматюкалася та пожбурила ракетку: білоруска Соболенко влаштувала істерику на US Open (відео)

"Смілива людина": Світоліна подякувала російській тенісистці, яка засудила війну РФ проти України

"Якщо не завалиш ї**ло, дам м'ячиком": російський тенісист обматюкав свою маму під час матчу (відео)