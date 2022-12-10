"Йди звідси, бовдуре": Мессі зірвався на гравця збірної Нідерландів після чвертьфіналу ЧС-2022 (відео)

Зірковий форвард збірної Аргентини Ліонель Мессі втратив самовладання під час флешінтерв'ю після матчу 1/4 фіналу чемпіонату світу-2022 проти команди Нідерландів, який завершився перемогою південноамериканців у серії пенальті.

Під гарячу руку семиразового володаря "Золотого м'яча" потрапив нападник збірної Нідерландів Ваут Вегхорст, який відзначився дублем у грі з аргентинцями.

Спілкуючись із журналістом, Мессі раптово звернув увагу на Вегхорста образливо звернувся до нього.

"На що ти дивишся, придурку? Повертайся туди, бовдуре. Давай, йди звідси, бовдуре", – сказав іспанською Мессі.

Leo Messi: “Who are you looking at? Go ahead you stupid.”pic.twitter.com/C8S1mpElwv — All About Argentina (@AlbicelesteTalk) December 9, 2022

Пізніше нідерландець розповів свою версію, що стало причиною такого невдоволення з боку капітана аргентинців.

"Я хотів подати Мессі руку після матчу, адже дуже поважаю його як футболіста. Але він відштовхнув її та не захотів зі мною говорити. Моя іспанська не дуже хороша, але це були нешанобливі слова. Цей інцидент мене дуже розчарував", – наводить слова Вегхорста журналіст Сахіл Бакші у своєму Twitter.

"Ваут Вегхорст жестом просив про футболку і хотів потиснути руку, але Мессі не прийняв цього. Нідерландцю це також не сподобалось. Він пояснив це Куну Агуеро, який сподівався, що питання залагоджено після розмови з Вегхорстом. Але потім їх очікував ще один обмін поглядами перед інтерв'ю Мессі. Ваут намагався підійти до Лео, але той навіть не хотів говорити. Кун та Лаутаро ще раз спробували помирити їх", – описує конфлікт журналіст Рікардо Росеті.

Heated moment after the game between the Weghorst and the players



pic.twitter.com/N6AxeKP3AK — All About Argentina (@AlbicelesteTalk) December 10, 2022

Нагадаємо, Мессі оформив гол (з пенальті – прим) плюс асист у матчі з Нідерландами. На останніх секундах основного часу "Помаранчеві" змогли відігратися – 2:2, та перевести гру до екстратаймів. Однак у серії пенальті тріумфували "альбіселесте".

У півфіналі чемпіонату світу Аргентина позмагається з Хорватією, яка в іншому матчі 1/4 фіналу перемогла Бразилію в серії пенальті.

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