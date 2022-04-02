"Йдіть на**й": капітан чоловічої збірної України з біатлону розкритикував проросійську позицію братів Фуркадів

Дмитро Підручний висловився про війну в Україні.

Український біатлоніст Дмитро Підручний прокоментував інтерв'ю відомого французького біатлоніста російським журналістам.

Колишній біатлоніст, а сьогодні тренер збірної Франції, Сімон Фуркад в інтерв’ю журналісту російського телеканалу "Матч ТВ" засудив відсторонення російських та білоруських спортсменів від міжнародних змагань, а також розповів про те, як змайстрував російський прапор на юніорському чемпіонаті світу з біатлону.

"Я довго не мав змоги писати тут, але вчорашнє інтерв’ю Сімона Фуркада російським журналістам мене сильно обурило. Тому я вирішив все-таки знайти час, щоб висловити свою думку щодо ролі спорту у політиці та війні.

По-перше, Мартен і Сімон Фуркади, йдіть на**й. Надіюся, ваші діти ніколи не відчують той біль, з яким зустрілись українські діти. Діти, які покинули свої домівки, які чули звуки вибухів, які бачили, як їхніх мам гвалтують, а рідних вбивають.

Мені шкода, що я віддав голос за Мартена в комісію НОК, і що такі великі спортсмени виявились гівняними людьми. Як можна казати, що спорт поза політикою, коли в Москві на концерті на підтримку війни, було чимало спортсменів з літерою Z на одязі? Це вони такі невинні і страждають через владу?

Спорт завжди був маркетинговим інструментом для будь-якої країни, тому фраза "спорт поза політикою" ніколи не була для мене об’єктивною, а зараз тим паче.

Від початку війни мені написав лише один спортсмен із росії, який сказав, що йому соромно за те, що робить його країна, але він боїться за себе та свою сім’ю і тому не озвучує підтримку публічно.

Для мене мовчання російських і білоруських спортсменів означає те, що вони зробили свій вибір на підтримку війни. Мені зовсім не шкода, що їх не буде ні на яких міжнародних змаганнях, бо я вважаю, що весь народ росії та білорусії несе відповідальність за того, кого вони обрали і кому пробачали злочини раніше. Недавні соцопитування в росії показують, що понад 80% росіян підтримують воєнні дії та вбивста в Україні. Я не здивуюсь, якшо серед них є і біатлоністи.

Щодо натуралізованих спортсменів, що вже не перший рік виступають під нашим прапором, але які від початку війни ніяк не показали свою позицію – надіюсь вас більше ніколи не побачити ні на тренувальних зборах, ні на змаганнях. Ви виїхали в рашу, то там і залишайтесь. А тим спорстменам, які колись були по паспорту росіянами чи білорусами, а зараз стоять з нами пліч-о-пліч, допомагають і висловлюють свої погляди – щиро дякую.

Росія розпочала війну під приводом денацифікації і демілітаризації, що взагалі є абсурдом. І насправді через війну зараз відбувається тотальна дерусифікація, бо після того, що зробили орки на нашій землі, жоден українець не захоче мати з росіянами ніяких справ, а багато російськомовних переходять на українську мову, бо не хочуть розмовляти російською.

Дякую усім, хто підтримує Україну та допомагає нам боротися за нашу свободу та незалежність.

Україна перемагає. Україна переможе. Слава Україні. Смерть ворогам", – написав Підручний на своїй сторінці в Instagram.

Нагадаємо, що форвард донецького "Шахтаря" та збірної України Данило Сікан, який зараз виступає в оренді за німецьку "Ганзу" Росток, виставив на аукціон свою медаль переможця чемпіонату світу U-20.

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