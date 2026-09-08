"Йду за тобою": Усик відреагував на заклик Ф'юрі влаштувати третій бій

Усик — Ф'юрі / @queensberrypromotions @roundnboutmedia

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Колишній абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик відреагував на заклик ексчемпіона Тайсона Ф'юрі влаштувати їхній третій бій.

У себе в Instagram український боксер опублікував відео з тренування, звернувшись до британця.

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"Гей, Тайсоне, я йду за тобою, мій брате. Ти — Жадібне пузо", — сказав Усик.

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Також Олександр написав в описі до відео: "Усе ще думаєш про мене, Тайсоне Ф'юрі?"

"Циганський король" не забарився і відповів українцю в коментарях.

"Справжній чоловік! Усик не качка (англійською to duck — ухилятися, уникати бою, — прим.), хоча все ще кролик", — написав Ф'юрі.

Також Ф'юрі у себе в Instagram опублікував постер можливого третього бою з Усиком, супроводивши його підписом: "Трилогія вже у роботі. Земля справжніх чоловіків. Час повернути це. Останній танець між воїнами сучасного світу. Скоро".

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Раніше Ф'юрі викликав Усика на третій бій і запропонував українцю провести його у листопаді. Це відбулося на тлі того, що його запланований поєдинок з іншим зірковим британським надважковаговиком, ексчемпіоном світу Ентоні Джошуа, опинився під загрозою зриву.

Сам Усик планував провести наступний бій проти колишнього чемпіона світу в надважкій вазі американця Деонтея Вайлдера. Поєдинок збиралися організувати у березні 2027 року в США. Однак офіційного оголошення ще не було.

Сергій Лапін, директор команди Усика, заявляв, що наразі пріоритетом для українського боксера є бій з Вайлдером. Утім, вони розглядають можливість проведення третього поєдинку з Ф'юрі після поєдинку з американцем.

Зазначимо, що 2024 року Усик провів два поєдинки з Ф'юрі в саудівському Ер-Ріяді. У травні українець роздільним рішенням суддів переміг британця у бою за звання абсолютного чемпіона світу в надважкому дивізіоні.

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Потім "Циганський король" активував опцію реваншу і боксери у грудні знову зустрілися в ринзі. Цього разу Олександр переміг одноголосним рішенням суддів і захистив титули, після чого Ф'юрі ухвалив рішення завершити кар'єру.

Однак у квітні цього року Ф'юрі повернувся в ринг після двох поразок від Усика і впевнено здолав росіянина Арсланбека Махмудова.

У липні британець провів ще один поєдинок, технічним нокаутом здолавши поляка Маріуша Ваха. Цікаво, що бій не транслювався наживо по телебаченню чи на стрімінгових платформах.

Нагадаємо, свій останній бій Усик провів у ніч проти 24 травня в єгипетському місті Гіза, технічним нокаутом здолавши нідерландського кікбоксера Ріко Верховена.

Наприкінці червня Усик відмовився від усіх своїх чемпіонських поясів і втратив звання абсолютного чемпіона світу в хевівейті.

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