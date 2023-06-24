Йдуть за кораблем: Міжнародна федерація волейболу подовжила відсторонення Росії та Білорусі

Міжнародна федерація волейболу (FIVB) ухвалила рішення подовжити відсторонення команд з РФ та Білорусі від змагань під своєю егідою.

Про це повідомляється на офіційному сайті FIVB.

Збірні держав-агресорок прибрали з рейтингів, а очки заморозили. Рішення стосується також і пляжного волейболу та волейболу на снігу.

Федерація вказала, що це рішення ухвалене з урахуванням останніх рекомендацій МОК, згідно з якими росіян та білорусів дозволили повертати до змагань в статусі нейтральних спортсменів, але за умови виконання низки вимог. Також МОК дав змогу кожній федерації ухвалювати своє рішення щодо можливого повернення РФ та Білорусі.

Таким чином, обидві українські збірні (чоловіча та жіноча) піднімуться у світових рейтингах. Наша чоловіча національна команда переміститься з 15-го місця на 14-те, жіноча – з 22-го на 21-ше.

Нагадаємо, через повномасштабне військове вторгнення на українські території Росія також втратила право на проведення чемпіонату світу-2022 з волейболу, а збірну РФ усунули від цього турніру. Замість неї на світовій першості зіграла збірна України, яка зуміла дійти до чвертьфіналу, показавши найкращий результат в історії.

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