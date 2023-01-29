Йдуть за кораблем: російських і білоруських спортсменів не допустять до Європейських ігор-2023

Змагання, які прийматиме польський Краків, відбудуться без атлетів з країн-агресорок.

Олімпійські комітети Європи (EOC) повідомили, що російські та білоруські спортсмени не зможуть взяти участь у Європейських іграх-2023, які відбудуться у польському Кракові.

Незважаючи на те, що Міжнародний олімпійський комітет (МОК) уже зараз готовий повернути спортсменів з Росії та Білорусі на міжнародну арену, в EOC солідарні з Україною і не хочуть бачити атлетів з країн-агресорок на своїх змаганнях.

"Спорт є найсправедливішим, коли всі спортсмени мають можливість брати участь у змаганнях. Комісія атлетів EOC продовжить обговорення того, як це має статися.

Щоб уникнути непорозумінь, будь-які можливі рішення щодо потенційної участі спортсменів з Росії та Білорусі не стосуватимуться Європейських ігор 2023 року у Кракові. Як було заявлено у листопаді 2022 року, їхня участь у нинішніх умовах неможлива", – йдеться в заяві EOC.

ІІІ Європейські ігри відбудуться від 21 червня до 2 липня. Ці змагання також будуть частиною відбору до Олімпійських ігор 2024 року в Парижі.

Нагадаємо, Національний олімпійський комітет (НОК) України 3 лютого розгляне питання можливого бойкоту Олімпійських ігор 2024 року в Парижі.

Причиною стало ймовірне ймовірне повернення російських і білоруських спортсменів на міжнародну арену до завершення війни, яку РФ веде проти України. МОК збирається дозволити атлетам з країн-агресорок виступати в нейтральному статусі: без прапорів, гімнів та іншої національної символіки.

Читайте також:

Чому російським спортсменам не можна з’являтися на міжнародних змаганнях: відповідь Зеленського

Президент МОК відреагував на погрози України бойкотувати Олімпіаду-2024 в разі участі росіян і білорусів

Після скандальної заяви МОК: росіян і білорусів офіційно запросили взяти участь в Азійських іграх