Йдуть за кораблем: російських важкоатлетів не допустили до чемпіонату світу-2023

Білоруські спортсмени зможуть виступити на турнірі в нейтральному статусі.

Міжнародна федерація важкої атлетики (IWF) не допустила росіян до чемпіонату світу 2023 року, який відбудеться у саудівському Ер-Ріяді.

Про це повідомляється на офіційному сайті IWF.

Виконавчий комітет федерації затвердив список "нейтральних" осіб, які допущені до ЧС. До нього увійшли лише представники Білорусі: 12 спортсменів, 7 членів обслуговувального персоналу та один технічний суддя.

Жодного російського важкоатлета, члена персоналу чи суддів на світову першість не допустили.

ЧС-2023 з важкої атлетики триватиме від 4-го до 17 вересня.

Зазначимо, що збірна України з важкої атлетики також буде представлена на ЧС, адже наприкінці липня українським спортсменам змінили умови заборони участі у змаганнях, де присутні росіяни та білоруси. Мінмолодіспорту дозволило українцям виступати на турнірах, де атлети з країн-агресорок допущені в нейтральному статусі.

Нагадаємо, у травні Міжнародна федерація важкої атлетики скасувала відсторонення росіян і білорусів від міжнародних змагань.

Згідно з рекомендаціми Міжнародного олімпійського комітету (МОК), спортсмени з держав-агресорок проходять перевірку на предмет "нейтральності" – вони не повинні підтримувати війну проти України та мати контракти з арміями РФ або Білорусі.

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