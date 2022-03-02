Йдуть за "російським кораблем": РФ і Білорусь вигнали з міжнародного біатлону

Йдуть за "російським кораблем": РФ і Білорусь вигнали з міжнародного біатлону

Причина - вторгнення до України.

Міжнародний союз біатлоністів (IBU) усунув російських та білоруських спортсменів від усіх міжнародних змагань під егідою організації через вторгнення військ РФ до України, яке також відбулося і з території Білорусі.

Рішення було ухвалено після рекомендацій Міжнародного олімпійського комітету (МОК), повідомляє сайт IBU.

Раніше повідомлялося, що Росію та Білорусь усунули від міжнародних хокейних турнірів, а УЄФА та ФІФА відсторонили Росію від участі у футбольних турнірах. Зокрема, російські футбольні клуби вигнали з єврокубків, а збірна Росії не буде допущена до матчів плейоф ЧС-2022. Крім того, УЄФА розірвав багатомільйонний контракт із "Газпромом".

Також Міжнародний союз ковзанярів (ISU) відсторонив спортсменів з Росії та Білорусі від змагань під своєю егідою.

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Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 12:00 1 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.

Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;

гелікоптерів – 29 од;

танків ‒ 198;

ББМ ‒ 846;

артилерійських систем – 77;

засоби ППО - 7;

РСЗВ - 24;

цистерн з ПММ - 60;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;

катери – 2 одиниці;

автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню: