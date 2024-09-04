Є 12-те "золото": збірна України з плавання стала чемпіоном Паралімпіади-2024 у змішаній естафеті

Україна здобула дванадцяту золоту медаль на Паралімпійських іграх-2024 в Парижі. Сталося це в змішаній естафеті з плавання 4х100 метрів вільним стилем.

Українську команду представляли Марина Піддубна, Олексій Вірченко, Анна Стеценко та Ярослав Денисенко.

"Синьо-жовті" подолали дистанцію за 3:53,84 хвилини. "Срібло" виграла Бразилія (3:56,94 хвилини), а "бронзу" – Іспанія (3:57,95 хвилини).

Це 51-ша медаль України на нинішній Паралімпіаді. Сумарно в активі української збірної 12 золотих, 18 срібних та 21 бронзова нагорода.

Україна посідає восьме місце в медальному заліку та йде п'ятою за кількістю виграних нагород.

Паралімпійські ігри в Парижі триватимуть до 8 вересня. Україну представляють 140 атлетів, які змагаються у 17 видах спорту. Це рекордна кількість видів спорту в паралімпійській історії України.

Нагадаємо, на попередніх літніх Паралімпійських іграх, які відбулися 2021 року в Токіо, українські спортсмени завоювали 98 нагород: 24 золоті, 47 срібних і 27 бронзових.З цим результатом Україна посіла шосте місце в медальному заліку і стала п'ятою за кількістю нагород.

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