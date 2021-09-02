Є 20-те "золото": Україна зі світовим рекордом виграла 80-ту медаль Паралімпіади в Токіо

Є 20-те "золото": Україна зі світовим рекордом виграла 80-ту медаль Паралімпіади в Токіо

Максим Крипак​​​​​​​ здобув своє четверте "золото" на Іграх у столиці Японії.

Український плавець Максим Крипак завоював чергове "золото" Паралімпійських ігор-2020 у Токіо. Цього разу 26-річний спортсмен з Харкова переміг на дистації 100 метрів на спині (клас S10).

У фінальному запливі Крипак не залишив суперникам жодних шансів. Його результат - 57.19 секунди. Максим побив свій же світовий рекорд на 0.05 секунди.

Другим фінішував італієць Стефано Раймонді (59.36 секунди), а третім - француз Флорен Марай (1:01.30 хвилини).

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Для Крипака це четверте "золото" Паралімпіади в Токіо та шоста медаль у столиці Японії. Також для нього це дев'ята золота медаль на Паралімпадах у кар'єрі.

Тепер в активі української збірної 80 нагород Паралімпади в Токіо: 20 золотих, 36 срібних і 24 бронзові. Україна перебуває в топ-5 медального заліку та йде четвертою за кількістю нагород.

Паралімпійські ігри-2020 у Токіо стартували 24 серпня і триватимуть до 5 вересня 2021 року. Змагання були перенесені на рік через пандемію коронавірусу.

Честь України захищають 143 паралімпійці у 15 видах спорту.

​Раніше ТСН Проспорт повідомляв, що плавчиня Єлизавета Мерешко здобула свою п'яту медаль Паралімпіади в Токіо.

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