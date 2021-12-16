"Є - бджоли, а є - мухи": промоутер Усика розповів про свідомість щодо скандалу з прапором Ломаченка

Хоча він й здивувався відсутності прапору України.

Промоутер Олександр Красюк, який представляє чемпіона світу в надважкій вазі Олександра Усика, прокоментував ситуацію з прапором Василя Ломаченка після бою з Річардом Коммі.

Слова Красюка цитує Obozrevatel.

"Репутаційний удар по Васі в Україні? У нього тут завжди були "за" та "проти". Думаю, що це не сильно змінить ставлення до нього. Ті, хто люблять боксера, продовжуватимуть його любити, а ті, хто його ненавидять, шукають причини.

Знаєте, існує два типи свідомості – свідомість бджоли та свідомість мухи. Бджола завжди летить на квіточку та харчується пилком, а муха харчується чимось іншим. Але вони всі існують в одній і тій самій реальності.

Засуджувати Ломаченка? За що засуджувати? Ну, вийшов він з прапором рідного міста. Не знаю, чи є сенс засуджувати людину в такій ситуації. Я до цього дуже нейтрально ставлюся. Я здивувався, що не побачив там прапор України, тому що це звична історія. Ну а він вийшов за межі звичного", - сказав Красюк.

Раніше ТСН Проспорт писав, що Ломаченко потрапив у гучний скандал через те, що в ринзі святкував перемогу над Коммі не з прапором України. Замість нього в руках боксер тримав прапор рідного міста Білгорода-Дністровського. Вчинок боксера жорстко засудили фанати та відомі спортсмени, серед яких Володимир Кличко та Сергій Стаховський.

Ломаченко переміг Коммі одноголосним рішенням суддів - 117:110, 119:108, 119:108. Українець завоював пояс інтерконтинентального чемпіона у легкій вазі за версією WBO.

Коммі одноголосним рішенням суддів - 117:110, 119:108, 119:108. Українець завоював пояс інтерконтинентального чемпіона у легкій вазі за версією WBO. Для Ломаченка це був другий вихід на ринг після поразки від Теофімо Лопеса у жовтні минулого року. Загалом українець провів 18 поєдинків у профі: 16 перемог (11 - нокаутом) та 2 поразки.

Коммі 34 рази виходив на професійний ринг, здобувши 30 перемог (27 - нокаутом). Це його четверта поразка в кар'єрі.

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