Є лише два варіанти: "Барселона" поставила чемпіону світу жорсткий ультиматум

Усман Дембеле не поспішає підписувати нову угоду з каталонцями.

Головний тренер "Барселони" Хаві Ернандес прокоментував ситуацію, що склалася довкола зіркового вінгера Усмана Дембеле.

Каталонський клуб тривалий час намагається подовжити контракт із 24-річним французом, але той чомусь не поспішає це робити. Тепер же керманич "блаугранас" заявив, що або футболіст підписую нову угоду, або буде проданий цієї зими.

"Нам потрібно ухвалити тяжке рішення. Клуб дійшов висновку, що якщо Дембеле не подовжить контракт, доведеться діяти рішуче. Ми чекали досить довго. Переговори тривали п'ять місяців, тому або він підписує договір, або клуб продає його зараз.

Я був чесний з ним, це непроста та неприємна ситуація, але інтереси клубу передусім. Усман хоче залишитися, але нічого не робить для цього. В нас немає іншого вибору", - наводить слова Хаві Diario Sport.

За інформацією іспанських ЗМІ, за новим контрактом Дембеле вимагає у "синьо-гранатових" зарплату 40 млн євро на рік. Його поточна угода з каталонцями закінчується в червні 2022 року.

Цього сезону вінгер провів 10 матчів за "Барселону" в усіх турнірах, віддав дві результативні передачі.

Дембеле є дворазовим чемпіоном Іспанії у складі "блаугранас", двічі виграв з командою Кубок та одного разу Суперкубок країни. У 2018 році він переміг зі збірною Франції на Чемпіонаті світу.

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