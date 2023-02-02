"Є наслідки за огидні дії їхніх урядів": Світоліна засудила наміри МОК допустити росіян і білорусів до ОІ-2024

Колишня перша ракетка України Еліна Світоліна категорично висловилася проти ідеї Міжнародного олімпійського комітету (МОК) дозволити російським і білоруським спортсменам взяти участь в Олімпійських іграх 2024 року в Парижі.

Найкраща тенісистка в історії нашої країни у себе в соцмережах заявила про неприпустимість повернення спортсменів з країн-агресорок до міжнародних змагань.

Зокрема, Світоліна нагадала про загибель у боях під Бахмутом 22-річного українського легкоатлета Володимира Андрощука, пояснивши, чому ймовірне рішення дозволити змагатися спортсменам з Росії та Білорусі є несправедливим.

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"Олімпійські ігри – це найбільша мрія та головний привілей для спортсменів. Вони є найбільшою платформою для залучення та різноманітності у спорті, яка привертає увагу світу.

Пам'ятаючи про це, ми повинні дотримуватися заборони на участь російських та білоруських спортсменів, надсилаючи сильний сигнал усьому світу, що ми єдині в санкціях, запроваджених проти Росії та Білорусі, і що є наслідки за огидні дії їхніх урядів. Їхнє життя не може залишатися звичайним. Російський і білоруський народи не можуть не знати про звірства, які вони вчиняють в Україні.

Володимир Андрощук, одна з висхідних зірок української легкої атлетики, на жаль, загинув у бою. Він ніколи не реалізує свій потенціал чи мрії на Іграх. То чому російські та білоруські спортсмени повинні отримати свій шанс, коли їхні уряди позбавляють цього шансу невинних людей та спортсменів?", – написала Світоліна в Instagram.

Нагадаємо, 26 січня МОК обговорив питання відсторонення росіян і білорусів від міжнародних змагань та повідомив про готовність розглянути можливість повернення спортсменів з країн-агресорок, але в нейтральному статусі та тільки тих, хто не підтримав війну в Україні.

Це викликало жорстку критику з боку офіційних осіб України. Міністр молоді і спорту, президент НОК України Вадим Гутцайт заявив, що наша країна може бойкотувати Олімпійські ігри-2024 в Парижі, якщо до змагань допустять спортсменів з Росії та Білорусі.

НОК України 3 лютого розгляне питання можливого бойкоту Олімпійських ігор 2024 року.

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