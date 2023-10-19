"Є неприйнятним": "Зоря" відмовила ізраїльському клубу в перенесенні матчу Ліги конференцій

Луганська "Зоря" відмовилася перенести матч 3-го туру групового етапу Ліги конференцій проти "Маккабі" Тель-Авів, який заплановано на 26 жовтня.

Раніше ізраїльський клуб звернувся до УЄФА з проханням перенести поєдинок проти української команди через напад терористів ХАМАС на Ізраїль та операцію сил оборони країни у Секторі Гази.

УЄФА поки що ніяк не відреагував на запит "Маккабі". А ось "Зоря" опублікувала офіційну заяву на своєму сайті, де повідомила, що не бажає переносити єврокубковий матч.

"Луганська "Зоря" з розумінням ставиться до ситуації, яка склалася в Ізраїлі. А саме, до війни і терористичних актів на території країни, і до всього, що призводить до загибелі людей.

Однак, незважаючи на все, треба нагадати, що на території нашої країни вже практично 10 років триває війна. За цей час наші люди, наші вболівальники і наша команда пережила багато чого. Довелося залишати власні будинки, починати життя заново і боротися далі.

За цей період часу, незважаючи на важкі часи, луганська "Зоря" жодного разу не попросила про перенесення, як мінімум, єврокубкових матчів, і грає у футбол, незважаючи на все. Навіть зараз, коли в багато місць наша команда дістається автобусом, через кордони по 15-20 годин, а потім грає в одній країні, після чого знову повертається в Україну ті ж 20 годин і бере участь у власному чемпіонаті.

"Зоря" запропонувала обмінятися домашніми матчами з "Маккабі", або допомогти супернику організувати їхній домашній матч на "Люблін Арені". "Зоря" взагалі не проти зіграти домашній матч суперника в будь якій країні, де оберуть господарі поля. Але "Маккабі" хоче перенести поєдинок, який запланований 26-м жовтня на листопад.

В листопаді у "чорно-білих" дуже складний календар. Окрім матчів єврокубків, на нас чекатимуть матч в Кубку України (в Одесі) та власний чемпіонат.

Враховуючи дуже тяжку логістику, не забуваючи, що Україна теж є країною, яка продовжує війну та свою боротьбу за незалежність, не бажаючи нехтувати внутрішніми змаганнями (Кубком та чемпіонатом України), будь-яке перенесення матчів є неприйнятним для "Зорі". Ми готові грати у футбол та готові грати, дотримуючись регламентів та календаря змагань УЄФА та внутрішнього чемпіонату", – йдеться у заяві луганського клубу.

Зазначимо, що "Зоря" та "Маккабі" Тель-Авів повинні двічі поспіль зіграти між собою в Лізі конференцій. 26 жовтня команди мали зустрітися на стадіоні "Блумфілд" у Тель-Авіві, а на 9 листопада заплановано номінально домашній для українського клубу поєдинок у польському Любліні.

Після двох турів "Зоря" з 4 очками посідає друге місце у групі Ліги конференцій, поступаючись за додатковими показниками бельгійському "Генту". "Маккабі" Тель-Авів (3 бали) йде на третій позиції. Замикає квартет ісландський "Брейдаблік", не маючи залікових пунктів у своєму активі.

Переможці груп вийдуть до 1/8 фіналу Ліги конференцій. Володарі других місць у стикових матчах зіграють із вісьмома клубами, які посядуть треті позиції на груповому етапі Ліги Європи.

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