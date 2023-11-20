Є несподіванка: Україна та Італія назвали стартові склади на вирішальний матч за вихід на Євро-2024

Стали відомі стартові склади збірних України та Італії на очний матч в рамках останнього 10-го туру відбору на Євро-2024, який сьогодні, 20 листопада, відбудеться на стадіоні "БайАрена" в німецькому Леверкузені.

Головний тренер "синьо-жовтих" Сергій Ребров дещо здивував своїм вибором у центрі оборони, де з перших хвилин на поле вийде не Микола Матвієнко, а Олександр Сваток.

Україна: Трубін, Миколенко, Забарний, Сваток, Конопля, Степаненко, Зінченко, Судаков, Мудрик, Циганков, Довбик.

Запасні: Бущан, Різник, Бондар, Дубінчак, Матвієнко, Тимчик, Маиіновський, Піхальонок, Сидорчук, Зубков, Яремчук, Сікан.

Італія: Доннарумма, Ді Лоренцо, Ачербі, Бонджорно, Дімарко, Фраттезі, Жоржинью, Барелла, Дзаньйоло, Распадорі, К'єза.

Запасні: Проведель, Вікаріо, Гатті, Бірагі, Дарміан, Бонавентура, Крістанте, Кін, Скамакка, Ель-Шаараві, Політано, Манчіні.

Поєдинок "синьо-жовтих" проти "Скуадри Адзурри" стартує о 21:45 за київським часом. Текстова онлайн-трансляція матчу Україна – Італія доступна на нашому сайті.

Для обох збірних це буде вирішальний матч у боротьбі за вихід на континентальну першість. Перед заключним туром Італія та Україна мають однакову кількість очок (по 13), але "Скуадра Адзурра" випереджає "синьо-жовтих" за додатковими показниками.

Підопічним Сергія Реброва необхідно перемагати чинних чемпіонів Європи з будь-яким рахунком, щоб отримати пряму путівку на Євро-2024. А ось команді Лучано Спаллетті для потрапляння на ЧЄ буде достатньо й нічиєї у поєдинку з українцями.

Раніше повідомлялося, що збірна України гарантувала собі місце у стикових матчах за вихід на Євро-2024. "Синьо-жовті" зіграють у плейоф в разі поразки або нічиєї в поєдинку проти Італії.

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