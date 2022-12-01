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"Є одна річ, якої йому не вистачає": жертва Усика оцінив майбутній бій за "абсолюта" надважкої ваги

Автор
Марія ПономаренкоМарія Пономаренко
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"Є одна річ, якої йому не вистачає": жертва Усика оцінив майбутній бій за "абсолюта" надважкої ваги

Гантер вважає, що Усик має всі шанси на перемогу.

Американський надважковаговик Майкл Гантер оцінив можливості українського чемпіона за версіями WBA, WBO, IBO та IBF Олександра Усика у потенційному бою з володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі. Він вважає, що українець має всі шанси перемогти.

Про це він сказав у коментарі ESNEWS.

"В Усика хороші шанси на перемогу. Одна річ, якої йому не вистачає – це отримати повагу. Не знаю, чи зможе він заслужити повагу Тайсона Ф'юрі. На мою думку, проблема полягає у вазі.

Не думаю, що Ф'юрі одразу накинеться на Усика. Якщо Усик активізується й завдасть кількох ударів на початку, то заслужить повагу, й потім Тайсон уже не зможе накинутися. За такого розвитку подій, Олександр матиме чудовий шанс на перемогу в цьому поєдинку", – заявив він.

В суботу, 3 грудня, Ф'юрі захищатиме пояс WBC у поєдинку зі своїм співвітчизником Дереком Чісорою. Раніше повідомлялося, що Усик збирається відвідати цей бій.

Очікується, що після цього бою "Циганський король" проведе бій з Усиком за звання абсолютного чемпіона світу.

У квітні 2017 року Усик переміг Гантера одноголосним рішенням суддів у першій важкій вазі.

  • В активі 35-річного Усика 20 перемог (13 - нокаутом) у 20 поєдинках. Чотири з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.
  • На рахунку 34-річного Ф'юрі 32 перемоги (23 - нокаутом) і одна нічия. Останній свій бій він провів у ніч проти 24 квітня 2022 року, коли нокаутував свого співвітчизника Ділліана Вайта та захистив титул WBC.

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