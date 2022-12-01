"Є одна річ, якої йому не вистачає": жертва Усика оцінив майбутній бій за "абсолюта" надважкої ваги

Американський надважковаговик Майкл Гантер оцінив можливості українського чемпіона за версіями WBA, WBO, IBO та IBF Олександра Усика у потенційному бою з володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі. Він вважає, що українець має всі шанси перемогти.

Про це він сказав у коментарі ESNEWS.

"В Усика хороші шанси на перемогу. Одна річ, якої йому не вистачає – це отримати повагу. Не знаю, чи зможе він заслужити повагу Тайсона Ф'юрі. На мою думку, проблема полягає у вазі.

Не думаю, що Ф'юрі одразу накинеться на Усика. Якщо Усик активізується й завдасть кількох ударів на початку, то заслужить повагу, й потім Тайсон уже не зможе накинутися. За такого розвитку подій, Олександр матиме чудовий шанс на перемогу в цьому поєдинку", – заявив він.

В суботу, 3 грудня, Ф'юрі захищатиме пояс WBC у поєдинку зі своїм співвітчизником Дереком Чісорою. Раніше повідомлялося, що Усик збирається відвідати цей бій.

Очікується, що після цього бою "Циганський король" проведе бій з Усиком за звання абсолютного чемпіона світу.

У квітні 2017 року Усик переміг Гантера одноголосним рішенням суддів у першій важкій вазі.

В активі 35-річного Усика 20 перемог (13 - нокаутом) у 20 поєдинках. Чотири з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

На рахунку 34-річного Ф'юрі 32 перемоги (23 - нокаутом) і одна нічия. Останній свій бій він провів у ніч проти 24 квітня 2022 року, коли нокаутував свого співвітчизника Ділліана Вайта та захистив титул WBC.

Читайте також:

Абсурдне рішення: Ф'юрі не отримає титул абсолютного чемпіона, якщо переможе Усика

"За всіма параметрами програє цей бій": український боксер назвав найнебезпечнішого суперника для Усика

Фаворит букмекерів та імовірна дата: що відомо про бій за "абсолюта" Усик - Ф'юрі