Є одна умова: Ф'юрі висловив бажання втретє битися з Усиком

Усик — Ф'юрі / © Associated Press

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Ексчемпіон світу в надважкій вазі Тайсон Ф'юрі висловив бажання провести третій бій з колишнім абсолютним чемпіоном Олександром Усиком, якщо не вдасться організувати поєдинок з ексчемпіоном Ентоні Джошуа.

"Ще одна людина, про яку я забув згадати раніше, це сенсей Джошуа — Олександр. Я знаю, що він боєць і хоробра людина, і в нього зараз немає запланованих поєдинків. Давайте проведемо це у США. Тут я отримаю справедливий результат. Цього разу все буде чесно.

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Олександре, я Ахілл, і я чекаю на тебе, су**й сину. Давай проведемо третій бій у нашій трилогії. Якщо твій хлопець — довбаний боягуз і жовторотий, то я знаю, що в тебе вистачить мужності, і ти знаєш, що я — найбільший гонорар, який ти коли-небудь отримаєш.

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Як і минулого разу, я зроблю це для тебе, Усику. Давай, кролику, давай. Я дам цьому фріку ще кілька днів, а потім прийду за тобою, хлопче. Я прийду за тобою, сенсею. Давай!" — сказав Ф'юрі для boxingnewsonline.net.

Зазначимо, що 2024 року Усик провів два поєдинки з Ф'юрі в саудівському Ер-Ріяді. У травні українець роздільним рішенням суддів переміг британця у бою за звання абсолютного чемпіона світу в надважкому дивізіоні.

Потім "Циганський король" активував опцію реваншу і боксери у грудні знову зустрілися в ринзі. Цього разу Олександр переміг одноголосним рішенням суддів і захистив титули, після чого Ф'юрі ухвалив рішення завершити кар'єру.

Однак у квітні цього року Ф'юрі повернувся в ринг після двох поразок від Усика і впевнено здолав росіянина Арсланбека Махмудова.

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У липні британець провів ще один поєдинок, технічним нокаутом здолавши поляка Маріуша Ваха. Цікаво, що бій не транслювався наживо по телебаченню чи на стрімінгових платформах.

Наступний бій "Циганський король" планує провести з іншим зірковим британським надважковаговиком Ентоні Джошуа. Раніше боксери підписали контракт на поєдинок, який заплановано на четвертий квартал 2026 року. Проте офіційного оголошення довгоочікуваного протистояння досі немає.

Нагадаємо, свій останній бій Усик провів у ніч проти 24 травня в єгипетському місті Гіза, технічним нокаутом здолавши нідерландського кікбоксера Ріко Верховена.

Наприкінці червня Усик відмовився від усіх своїх чемпіонських поясів і втратив звання абсолютного чемпіона світу в хевівейті.

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