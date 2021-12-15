Є перша перемога: Шевченко нарешті тріумфував із "Дженоа", вивівши їх до наступного етапу Кубка Італії

Є перша перемога: Шевченко нарешті тріумфував із "Дженоа", вивівши їх до наступного етапу Кубка Італії

Усе вирішив один єдиний м'яч.

"Дженоа", яку тренує українець Андрій Шевченко, зуміла пробитися до наступного етапу Кубка Італії .

Підопічні Шевченка у рамках 1/16 фіналу турніру мінімально здолали вдома "Салернітану" з рахунком 1:0. Єдиний м'яч у цій зустрічі було проведено на 76 хвилині - перемогу "грифонам" приніс Калеб Екубан.

Зазначимо, що для Шевченка цей тріумф став першим на чолі "Дженоа". Від моменту призначення українця на місток генуезців, його підопічні провели п'ять ігор, у яких зазнали чотирьох поразок та ще раз зіграли внічию.

Тож, перемігши "Салернітану", колектив Шевченка пробився до 1/8 фіналу Кубка Італії. Там суперником "Дженоа" стане "Мілан", якому Шевченко віддав найкращі роки своєї ігрової кар'єри.

До цього "Дженоа" в рамках 1/32 фіналу здолала "Перуджу" (3:2);

Вже 17-го грудня "грифони" в рамках 18 туру Серія А поміряються силами на виїзді з римським "Лаціо".

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