Є перші медалі: Україна здобула "золото" та "бронзу" на Європейському юнацькому олімпійському фестивалі

Збірна України успішно стартувала на Європейському юнацькому олімпійському фестивалі-2022, що триває в словацькій Банській Бистриці.
У вівторок, 26 липня, українці вибороли перші дві медалі на цих змаганнях - "золото" та "бронзу".
Першу золоту медаль ЄЮОФ-2022 Україні приніс спортивний гімнаст Радомир Стельмах.16-річний українець став найкращим в особистому багатоборстві. Сумарно за виступи на шести снарядах він набрав 79,9 бала. Його найближчий переслідувач - італієць Ріккардо Вілла - взяв "срібло" з результатом 79,85 бала. "Бронзу" виграв швейцарець Маттео Джубелліні - 79,5 бала.
Іншу нагороду - бронзову - на старті ЄЮОФ-2022 для нашої країни виграв дзюдоїст Назар Вісков. 17-річний українець піднявся на п'єдестал у ваговій категорії до 60 кг. Саме його медаль стала першою для України на поточних змаганнях. Спортсмен провів на татамі п'ять сутичок, у чотирьох з яких вийшов переможцем.
Таким чином, після першого дня змагань у скарбничці нашої збірної дві нагороди - золота та бронзова.
- У ЄЮОФ-2022 беруть участь 3600 атлетів із 48 країн Європи. Прапороносцями збірної України на церемонії відкриття були Анна Загоровська (плавання) та Олексій Болдирєв (дзюдо).
- Україну на змаганнях представляють 46 спортсменів, які виступатимуть у 6 із 10 видів спорту (бадмінтон, велоспорт, дзюдо, легка атлетика, плавання, спортивна гімнастика).
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