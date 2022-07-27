Є перші медалі: Україна здобула "золото" та "бронзу" на Європейському юнацькому олімпійському фестивалі

Збірна України успішно стартувала на Європейському юнацькому олімпійському фестивалі-2022, що триває в словацькій Банській Бистриці.

У вівторок, 26 липня, українці вибороли перші дві медалі на цих змаганнях - "золото" та "бронзу".

Першу золоту медаль ЄЮОФ-2022 Україні приніс спортивний гімнаст Радомир Стельмах.16-річний українець став найкращим в особистому багатоборстві. Сумарно за виступи на шести снарядах він набрав 79,9 бала. Його найближчий переслідувач - італієць Ріккардо Вілла - взяв "срібло" з результатом 79,85 бала. "Бронзу" виграв швейцарець Маттео Джубелліні - 79,5 бала.

Іншу нагороду - бронзову - на старті ЄЮОФ-2022 для нашої країни виграв дзюдоїст Назар Вісков. 17-річний українець піднявся на п'єдестал у ваговій категорії до 60 кг. Саме його медаль стала першою для України на поточних змаганнях. Спортсмен провів на татамі п'ять сутичок, у чотирьох з яких вийшов переможцем.

Таким чином, після першого дня змагань у скарбничці нашої збірної дві нагороди - золота та бронзова.

У ЄЮОФ-2022 беруть участь 3600 атлетів із 48 країн Європи. Прапороносцями збірної України на церемонії відкриття були Анна Загоровська (плавання) та Олексій Болдирєв (дзюдо).

Україну на змаганнях представляють 46 спортсменів, які виступатимуть у 6 із 10 видів спорту (бадмінтон, велоспорт, дзюдо, легка атлетика, плавання, спортивна гімнастика).

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