Є перший трофей: український футболіст у серії пенальті виграв Кубок Бельгії

Є перший трофей: український футболіст у серії пенальті виграв Кубок Бельгії

Роман Безус допоміг "буйволам" здобути перемогу в турнірі.

Український півзахисник Роман Безус став володарем Кубка Бельгії в складі "Гента". У фінальному матчі турніру "буйволи" обіграли "Андерлехт", кольори якого захищає ще один наш співвітчизник - захисник Богдан Михайличенко.

Основний та додатковий час поєдинку завершився без голів (0:0). А серії пенальті точнішими виявилися саме футболісти "Гента", здолавши суперників із рахунком 4:3.

Безус вийшов у стартовому складі "буйволів" і провів на полі 88 хвилин, після чого був замінений. Михайличенко просидів усю зустріч на лаві для запасних.

Виграний трофей став для Безуса першим у складі "Гента", за який він виступає від січня 2019 року. "Буйволи" тріумфували в національному кубку вчетверте в історії та вперше від 2010 року. Загалом це 6-й трофей за час існування клубу.

Раніше повідомлялося, що донька взятої в полон військами РФ української волонтерки завоювала медаль на "Іграх нескорених".

Читайте також:

Передумали: "Динамо" погодилося вчасно відпустити своїх футболістів до збірної України

"Надходили погрози нашій сім'ї": дружина Усика пояснила, чому боксер не висловлювався щодо Криму

Захищав Україну у лавах ЗСУ: відомий мотоболіст отримав важкі поранення та перебуває в комі