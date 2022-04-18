Є перший трофей: український футболіст у серії пенальті виграв Кубок Бельгії

Роман Безус допоміг "буйволам" здобути перемогу в турнірі.
Український півзахисник Роман Безус став володарем Кубка Бельгії в складі "Гента". У фінальному матчі турніру "буйволи" обіграли "Андерлехт", кольори якого захищає ще один наш співвітчизник - захисник Богдан Михайличенко.
Основний та додатковий час поєдинку завершився без голів (0:0). А серії пенальті точнішими виявилися саме футболісти "Гента", здолавши суперників із рахунком 4:3.
Безус вийшов у стартовому складі "буйволів" і провів на полі 88 хвилин, після чого був замінений. Михайличенко просидів усю зустріч на лаві для запасних.
Виграний трофей став для Безуса першим у складі "Гента", за який він виступає від січня 2019 року. "Буйволи" тріумфували в національному кубку вчетверте в історії та вперше від 2010 року. Загалом це 6-й трофей за час існування клубу.
GERIEEEEEEEEEEED! ⚪️ #GntAnd #ZijdeGeried pic.twitter.com/6TPyVqVdv8— KAA Gent (@KAAGent) April 18, 2022
Раніше повідомлялося, що донька взятої в полон військами РФ української волонтерки завоювала медаль на "Іграх нескорених".
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