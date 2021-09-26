Є підозра на перелом: Джошуа потрапив до лікарні після побиття від Усика

Є підозра на перелом: Джошуа потрапив до лікарні після побиття від Усика

У колишнього володаря чотирьох поясів проблеми зі здоров'ям.

Британський боксер Ентоні Джошуа після сенсаційної поразки від українця Олександра Усика в бою за чемпіонські пояси за версіями IBF, WBO, WBA Super і IBO в суперважкій вазі вирушив до лікарні.

Про це розповів промоутер уродженця Вотфорда Едді Гірн. За його словами, у Ентоні є підозри на перелом стінок очниці. Гірн зазначив, що все виглядає для боксера не дуже добре, повідомляє The Express.

Також промоутер британця визнав, що Усик здобув заслужену перемогу, яку його клієнт має намір оскаржити в поєдинку-реванші.

Усик переміг Джошуа одноголосним суддівським рішенням - 117-112, 116-112 і 115-113. В останньому раунді українець був близький до того, щоб нокаутувати британця, але Ей Джея врятував фінальний гонг.

В останньому раунді українець був близький до того, щоб нокаутувати британця, але Ей Джея врятував фінальний гонг. Для 34-річного Усика це був 19-й поєдинок у професіоналах. У його активі 19 перемог.

На рахунку 31-річного Джошуа 26 боїв. Британець здобув 24 перемоги і зазнав 2 поразок.

Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, Андрій Шевченко та Віталій Кличко привітали Усика зі здобуттям чемпіонських поясів.

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