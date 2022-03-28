"Є плюси і мінуси": Володимир Кличко оцінив рішення Усика залишити Україну заради бою з Джошуа

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі висловився про від'їзд свого співвітчизника за кордон під час війни з Росією.

Легендарний український боксер Володимир Кличко прокоментував рішення чемпіона світу в надважкому дивізіоні за версіями WBA, WBO, IBF і IBO Олександра Усика виїхати з України, щоб розпочати підготовку до реваншу з Ентоні Джошуа.

"Тут є плюси і мінуси, і для Олександра це було, безумовно, непросте рішення. Однак сам той факт, що буде виконаний гімн нашої країни і піднятий наш прапор, можна розцінювати, швидше, з позитивного, ніж з негативного боку", - сказав Кличко-молодший в інтерв'ю виданню The Telegraph.

У перші дні російського вторгнення Усик вступив до територіальної оборони, проте пізніше отримав дозвіл на виїзд з країни та повідомив, що готуватиметься до поєдинку-реваншу з Джошуа.

35-річний спортсмен виклав відеозвернення на своїй сторінці в Instagram, де пояснив своє рішення залишити Україну в умовах війни. На думку боксера, у такий спосіб він більше допоможе своїй країні.

Нагадаємо, в ніч проти 26 вересня Усик у Лондоні переміг Джошуа одноголосним суддівським рішенням - 117-112, 116-112 і 115-113, і завоював титули IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі. Після цього британець активував опцію реваншу, яка була прописана в контракті на перший бій.

Раніше промоутер Джошуа Едді Гірн повідомляв, що реванш може відбутися в червні цього року.

В активі 35-річного Усика 19 перемог (13 - нокаутом) у 19 поєдинках. Три з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

У послужному списку 32-річного Джошуа 24 перемоги (22 - нокаутом) і дві поразки. Вперше Ей Джей програв у червні 2019 року Енді Руїсу, але в грудні того ж року переміг мексиканця в реванші та повернув собі титули.

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