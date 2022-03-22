"Є руки, ноги, футбольне поле": Ярмоленко не хоче, аби Україні подарували пряму путівку на ЧС-2022

Андрій закликав світ, насамперед, допомогти зупинити війну в Україні.

Один з лідерів збірної України Андрій Ярмоленко висловився про півфінал плейоф відбору на Чемпіонат світу-2022 проти команди Шотландії.

Поєдинок був запланований на 24 березня на стадіоні "Гемпден Парк" у Глазго, однак після вторгнення російських окупантів на територію України гру перенесли на червень.

"Зараз важко думати про футбол. Але якщо цей матч буде - як ми можемо вийти на поле і не віддати всі сили, дивлячись на те, як борються наші люди.

Звичайно, потрібно тренуватися, потрібна підготовка, але нам 100% буде важко, тому що багато хто з хлопців сидить в Україні, не тренується. Хтось тримає в руках автомат, хтось розвозить їжу, зараз про футбол ніхто не думає. Але коли буде ця гра - ось скільки буде сил, всі ми й віддамо.

Так, я читав, що нам хочуть подарувати путівку на Чемпіонат світу, але вважаю, що це неправильно. У нас є руки, ноги, футбольне поле, ми повинні вирішувати все там. Допоможіть нам зупинити цю війну, закрийте небо, а ми все вирішимо на футбольному полі. Хто сильніший, той і поїде на Чемпіонат світу", - сказав Ярмоленко в інтерв'ю Денисов Time.

Додамо, що переможця матчу Шотландія - Україна очікує поєдинок проти сильнішого в парі Уельс - Австрії, де й визначиться доля путівки на ЧС-2022. Відповідно, фінал плейоф тепер також буде відкладено. Гра була намічена на 29 березня.

ЧС-2022 прийме Катар 21 листопада - 18 грудня 2022 року. Жеребкування фінальної стадії відбудеться в квітні 2022 року.

Нагадаємо, через розв'язану в Україні війну УЄФА та ФІФА відсторонили Росію від участі в усіх турнірах. Зокрема, російські футбольні клуби вигнали з єврокубків, а збірна Росії не буде допущена до матчів плейоф ЧС-2022. Таким чином, Польща автоматично вийшла до фіналу плейоф, в якому 29 березня зіграє з переможцем пари Швеція - Чехія.

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