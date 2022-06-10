"Ї** собак, бл***, дірявих, які цей корт будували": тенісист, який народився в Росії, видав матюкливу тираду під час гри (відео 18+)

"Ї** собак, бл***, дірявих, які цей корт будували": тенісист, який народився в Росії, видав матюкливу тираду під час гри (відео 18+)

Тенісист із Казахстану російського походження Олександр Бублік влаштував епічний монолог у грі.

Так, 24-річний спортсмен під час матчу 1/8 фіналу турніру в німецькому Штутгарті проти легендарного британця Енді Маррея вирішив не підбирати слів, коли програв розіграш.

Бублік видав порцію найдобірнішого мату, який навіть собі не можна уявити. Ось, що сказав тенісист після програного очка.

"Я не можу, б**, він буде помилятися чи ні? Я ї*** собак, бл***, дірявих, бл***, які цей корт будували. Виродки, бл***. Я маму ї*** діряву, бл***. Я за******, бл***. Я просто за******.

Він помилятиметься, ні? Ні? Ну пішов він на х** тоді", - сказав представник Казахстану.

До вашої уваги відео з цим епізодом. (Увага! Містититься багато нецензурної лексики, 18+).

Bublik (sound) Who know russian language (warning 18+) he should be fined immediately!!! Neved heard that from tennisplayer before! bad words about @theweissenhof about Andy Murray, @atptour @TennisTV (video @TennisTV) pic.twitter.com/u2wWBJKO2q — doublefault28 (@doublefault28) June 9, 2022

Бублік поступився Маррею з рахунком 3:6, 6:7;

До 2016 року Бублік виступав за РФ.

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