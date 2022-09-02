"Є старі травми, які потрібно підлікувати": Усик повідомив, коли та де може відбутися бій з Ф'юрі

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF та IBO у надважкій вазі Олександр Усик поділився думками щодо дати та місця потенційного поєдинку з володарем поясу WBC Тайсоном Ф'юрі.

За словами українського боксера, об'єднавчий бій з "Циганським королем" за звання абсолютного чемпіона світу не відбудеться 2022 року.

Олександр зізнався, що до кінця року вже не планує повертатися на ринг. Кримчанин має намір лікувати старі травми та відновлюватися після реваншу з Джошуа, а також провести час із сім'єю.

Отже, поєдинок Усик - Ф'юрі, найімовірніше, побачимо вже наступного року.

"Бій із Ф'юрі у грудні неможливий. Із двох причин. Перше - маю старі травми, які треба підлікувати. Вони дали про себе знати. Для відновлення знадобиться деілька місяців. Друге - я просто не хочу боксувати в грудні. Я пів року не вилазив із зали, хочу побути з дітьми, сім'єю, є певні справи вдома. Бокс нехай трохи зачекає. Наступного року, гадаю, це відбудеться. Ф'юрі трохи побалакає, схудне. Все продається, потрібно просто трохи зачекати", - сказав Усик на пресконференції в Києві.

Щодо місця проведення майбутнього поєдинку, то українець повідомив, що вже є зацікавленість організувати його в Саудівській Аравії.

"Ми спілкувалися із саудитами, які організували реванш із Джошуа. Вони дуже зацікавлені в тому, щоб провести наш поєдинок. Мені здається, що це чудовий варіант. Вони хочуть збудувати стадіон на 80 або 90 тисяч людей", - сказав Усик.

Раніше повідомлялося, що Усик з гумором відповів Ф'юрі, який обізвав українця "безхатьком".

У ніч проти 21 серпня 2022 року Усик роздільним рішенням суддів переміг Джошуа в реванші, який відбувся в місті Джидда (Саудівська Аравія). Таким чином, українець захистив всі титули, які відібрав у Ей Джея восени минулого року, а також завоював вакантний пояс журналу The Ring.

Ф'юрі в ніч проти 24 квітня 2022 року нокаутував свого співвітчизника Ділліана Вайта та зберіг титул WBC, після чого оголосив про завершення кар'єри.

Таким чином, у потенційному поєдинку між Усиком і Ф'юрі на кону стоятимуть чотири основні пояси (WBA, WBO, IBF, WBC) та звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.

Наразі в активі 35-річного Усика 20 перемог (13 - нокаутом) у 20 поєдинках. Чотири з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

У послужному списку 33-річного Ф'юрі 32 перемоги (23 - нокаутом) і одна нічия.

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