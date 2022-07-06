"Є тільки один спосіб завадити йому": жертва Усика дав пораду Джошуа перед реваншем з українцем

Британський надважковаговик Дерек Чісора поділився своїми очікуваннями від другого бою між чемпіоном світу за версіями WBA, WBO, IBF та IBO Олександром Усиком та Ентоні Джошуа.

38-річний співвітчизник Ей Джея вирішив поділитися з ним порадою, як перемогти українського чемпіона.

На думку Чісори, в майбутньому поєдинку Джошуа повинен зробити ставку на силу своїх ударів, а також робити все для того, щоб сповільнити пересування українця.

"Йому треба сильно бити Усика. Олександр завжди працює під різними кутами, і Ентоні повинен розібратися з цим, щоб зупинити його пересування. Є тільки один спосіб завадити такому хлопцеві рухатися: бити його по ліктях, стегнах і скрізь. У такому разі він рухатиметься менше", - наводить слова Дерека DAZN.

Зазначимо, що Чісора і сам має негативний досвід протистояння Усику на ринзі. У жовтні 2020 року Дерек програв Олександру одноголосним суддівським рішенням в бою за статус обов'язкового претендента на титул чемпіона світу за версією WBO.

Поєдинок Усик - Джошуа відбудеться 20 серпня у місті Джидда в Саудівській Аравії. У червні відбулося офіційне оголошення реваншу між українцем і британцем.

Нагадаємо, в ніч проти 26 вересня 2021 року Усик у Лондоні переміг Джошуа одноголосним суддівським рішенням - 117-112, 116-112 і 115-113, і завоював титули IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі. Після цього британець активував опцію реваншу, яка була прописана в контракті на перший бій.

Тож у поєдинку-реваншу на кону стоятимуть всі титули, які українець відібрав у британця минулого року.

В активі 35-річного Усика 19 перемог (13 - нокаутом) у 19 поєдинках. Три з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

У послужному списку 32-річного Джошуа 24 перемоги (22 - нокаутом) і дві поразки. Вперше Ей Джей програв у червні 2019 року Енді Руїсу, але в грудні того ж року переміг мексиканця в реванші та повернув собі титули.

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