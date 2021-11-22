"Є традиційним подарунком в англійському футболі": Шевченко зробив презент Моурінью перед очною дуеллю в Серії А

Задобрити португальця не вийшло.

Український тренер "Дженоа" Андрій Шевченко зробив подарунок португальському керманичу римської "Роми" Жозе Моурінью перед очною грою 13-го туру Серії А.

Так, Шевченко презентував супернику пляшку червоного вина.

"Перед початком гри Андрій подарував мені пляшку червоного вина, що є традиційним подарунком в англійському футболі від тренера домашньої команди.

Я також поговорив із його помічником Мауро Тассотті. Радий за себе і розчарований за нього, але одного разу все зміниться. Він буде радий за себе і розчарований за мене. Ви повинні бути без розуму від цього, щоб виконувати цю роботу, і Шевченко без розуму від цього", - сказав Моурінью після матчу.

Зазначимо, що цей жест не допоміг Шевченку та його підопічним здобути бодай нічию. Протистояння завершилося з рахунком 2:0 на користь "Роми".

"Дженоа" (9 балів) перебуває на 18-му місці в зоні вильоту з Серії А. "Рома" (22 пункти) піднялася на 5-ту сходинку.

У наступному турі Чемпіонату Італії підопічні Шевченка на виїзді зустрінуться з "Удінезе", а команда Моурінью прийме "Торіно". Обидва поєдинки відбудуться 28 листопада.

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