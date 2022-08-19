"Є усі атрибути для перемоги": жертва Усика зробив прогноз на реванш українця з Джошуа

Ексчемпіон світу за версією WBC у важкій вазі Тоні Беллью висловився про реванш свого колишнього суперника Олександра Усика з Ентоні Джошуа.

Британський ексбоксер Тоні Беллью вважає, що додатково набрана вага буде заважати чемпіону світу за версіями WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександру Усику у реванші з Ентоні Джошуа.

"Усик нізащо не міг набрати 16 фунтів (близько 7 кг - ред.) у порівнянні з його вагою у минулому поєдинку, Мені здається, він не зможе виступати так само і показувати свої найкращі якості, якщо справді набрав понад 16 фунтів. Це абсурд.

Це буде добрий бій. Я думаю, Ентоні має всі якості, щоб перемогти, і він це зробить. Я знаю, що ви скажете, що Беллью дружить з Ей Джеєм. Але також я безпосередньо знаю, наскільки гарний Усик", - сказав Беллью в інтерв'ю talkSPORT.

Усик переміг Беллью восени 2018 року у рамках важкого вагового дивізіону. Тоді українець здобув перемогу нокаутом у восьмому раунді. Після цього британець оголосив про завершення кар'єри.

Нагадаємо, в ніч проти 26 вересня 2021 року Усик у Лондоні переміг Джошуа одноголосним суддівським рішенням - 117-112, 116-112 і 115-113, і завоював титули IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі. Після цього британець активував опцію реваншу, яка була прописана в контракті на перший бій.

Тож у поєдинку-реваншу на кону стоятимуть всі титули, які українець відібрав у британця минулого року, а також пояс журналу The Ring.

В активі 35-річного Усика 19 перемог (13 - нокаутом) у 19 поєдинках. Три з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

У послужному списку 32-річного Джошуа 24 перемоги (22 - нокаутом) і дві поразки. Вперше Ей Джей програв у червні 2019 року Енді Руїсу, але в грудні того ж року переміг мексиканця в реванші та повернув собі титули.

Раніше ТСН Проспорт розповідав про те, що потрібно знати про бій-реванш між Усиком та Джошуа.

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