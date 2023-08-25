"Є версія, яку ми ще не бачили": ексчемпіон світу оцінив шанси Дюбуа в бою проти Усика

Ексчемпіон світу в першій важкій вазі та хевівейті Девід Хей поділився очікуваннями від бою між володарем титулів WBO, WBA, IBO та IBF Олександром Усиком і Даніелем Дюбуа.

42-річний британець заявив, що його співвітчизник програє Усику, якщо битиметься так, як у своїх попередніх поєдинках.

Водночас, Хей вважає, що Даніель ще не показав всього свого потенціалу та спроможний створити українцю проблеми.

"Якщо подивитися на котирування букмекерів, то у претендента немає шансів. Час від часу трапляється, якщо є серце, якщо є розум, то в надважкій вазі відбуваються божевільні речі. Усе залежить тільки від Дюбуа. Якщо Даніель робитиме те саме, що і в попередніх боях, то він програє поєдинок за очками або нокаутом у пізніх раундах. Якщо він битиметься, як у бою з Кевіном Лереною, то він програє поєдинок. Це не секрет.

Також якщо він битиметься так, як бився з Джо Джойсом, а це були два його останні великі бої, то він програє. Але я вірю, що є версія, яку ми ще не бачили. Я бачив у залі, у спарингах те, чого не бачив на рингу. Я оцінив Дюбуа значно вище після того, як подивився його спаринги за зачиненими дверима, тому що він робив те, чого ще не робив у своїх боях", – сказав Хей в інтерв'ю Boxingnews 24.

Поєдинок Усик – Дюбуа відбудеться 26 серпня у польському Вроцлаві. На кону стоятимуть всі чемпіонські пояси, якими наразі володіє українець.

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В активі 36-річного Усика 20 перемог (13 – нокаутом) у 20 поєдинках. Чотири з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

У послужному списку 25-річного Дюбуа 19 перемог (18 – нокаутом) і єдина поразка в листопаді 2020 року від свого співвітчизника Джо Джойса.

Раніше повідомлялося, що Усик "виграв" у Дюбуа дуель поглядів перед чемпіонським боєм. На пресконференції Олександр отримав подарунок від воїнів ЗСУ.

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