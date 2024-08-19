"Є відчуття, що він заб'є багато голів": тренер "Роми" оцінив дебют Довбика у Серії А

Головний тренер "Роми" Даніеле Де Россі дав оцінку грі українського форварда Артема Довбика в матчі 1-го туру італійської Серії А сезону-2024/25 проти "Кальярі".

Поєдинок завершився внічию 0:0. Для 27-річного Довбика це був перший офіційний матч за римський клуб. Українець вийшов у стартовому складі та провів на полі 90 хвилин. За цей час він тричі пробив по воротах суперника, зокрема на 80-й хвилині ударом головою влучив у поперечину після навісу від Пауло Дібали.

"Це був непростий матч для Довбика. Ми поставили його не в найкращі умови в першому таймі. У другому ж у нього вийшло дуже добре, він часто отримував м'яч і майже забив. У мене є відчуття, що він заб'є багато голів", – наводить Radio Romanista слова Де Россі.

У другому турі Серії А римляни приймуть "Емполі". Поєдинок відбудеться у неділю, 25 серпня.

Нагадаємо, минулого сезону Довбик у складі "Жирони" забив 24 м'ячі та зробив 8 асистів за 36 матчів у чемпіонаті Іспанії. Він став найкращим бомбардиром Ла Ліги, а також фінішував лідером за системою гол плюс пас.

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