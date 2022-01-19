Єдина поразка у кар'єрі: американський чемпіон хоче помститися Ломаченку

Українець отримав ще одного потенційного суперника.

Чемпіон світу за версією WBC у напівлегкій вазі Гері Расселл-молодший хотів би провести реванш із українським боксером Василем Ломаченком.

"Якщо б я міг провести два поєдинки, я б хотів, щоб відбулися бої з Джервонтою Девісом і Василем Ломаченком. Якщо бути чесним з вами, я ніколи нікого не випускаю з виду.

Але зараз я сфокусований на Магсайо. Він один з тих людей, хто готовий вийти на ринг і прокласти собі шлях вгору рейтингом", - розповів боксер журналісту The Athletic Грегу Розенштейну.

Caught up with Mr. Gary Russell Jr. today. Said the No. 1 fight he wants in 2022 is a rematch with Lomachenko.



“He got a gift when we competed before … he definitely didn’t fight me at my best.” pic.twitter.com/R0x2xXaS2c — Greg Rosenstein (@grosenstein) January 18, 2022

Наступним опонентом Расселла буде Марк Магсайо, бій з яким відбудеться 22 січня. Зазначимо, що Гері утримує титул WBC з 2015 року.

Расселл та Ломаченко провели перший бій у 2014 році. Українець переміг американця рішенням більшості суддів та завоював вакантний титул WBO у напівлегкій вазі. Поразка залишається єдиною в кар’єрі Расселла.

На рахунку Ломаченка 16 перемог (11 - нокаутом) і 2 поразки на професійному ринзі. У ніч проти 12 грудня Василь переміг ганця Річарда Коммі та завоював пояс інтерконтинентального чемпіона за версією WBO.

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