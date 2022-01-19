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Єдина поразка у кар'єрі: американський чемпіон хоче помститися Ломаченку

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Єдина поразка у кар'єрі: американський чемпіон хоче помститися Ломаченку

badlefthook.com

Українець отримав ще одного потенційного суперника.

Чемпіон світу за версією WBC у напівлегкій вазі Гері Расселл-молодший хотів би провести реванш із українським боксером Василем Ломаченком.

"Якщо б я міг провести два поєдинки, я б хотів, щоб відбулися бої з Джервонтою Девісом і Василем Ломаченком. Якщо бути чесним з вами, я ніколи нікого не випускаю з виду.

Але зараз я сфокусований на Магсайо. Він один з тих людей, хто готовий вийти на ринг і прокласти собі шлях вгору рейтингом", - розповів боксер  журналісту The Athletic Грегу Розенштейну.

  • Наступним опонентом Расселла буде Марк Магсайо, бій з яким відбудеться 22 січня. Зазначимо, що Гері утримує титул WBC з 2015 року.
  • Расселл та Ломаченко провели перший бій у 2014 році. Українець переміг американця рішенням більшості суддів та завоював вакантний титул WBO у напівлегкій вазі. Поразка залишається єдиною в кар’єрі Расселла.
  • На рахунку Ломаченка 16 перемог (11 - нокаутом) і 2 поразки на професійному ринзі. У ніч проти 12 грудня Василь переміг ганця Річарда Коммі та завоював пояс інтерконтинентального чемпіона за версією WBO.

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