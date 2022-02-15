"Єдина різниця в тому, що я темношкіра": американська легкоатлетка обурилася допуском 15-річної росіянки до виступів на ОІ-2022

"Єдина різниця в тому, що я темношкіра": американська легкоатлетка обурилася допуском 15-річної росіянки до виступів на ОІ-2022

Річардсон, яку спіймали на вживанні марихуани, розкритикувала CAS за допуск Валієвої до змагань.

Американська легкоатлетка Ша’Каррі Річардсон обурилася рішенням Спортивного арбітражного суду (CAS) допустити російську фігуристку до Олімпіади на тлі допінг-тесту.

Спортсменка, яка провалила допінг-тест напередодні Олімпіади в Токіо і в пробі якої виявились сліди марихуани, переконана, що її випадок аналогічний до справи Валієвої.

"Чи можна отримати виразну відповідь про різницю між її становищем та моїм? Моя мати померла, і я не можу бігати, хоч мені прогнозували третє місце. Єдина різниця, яку я бачу, – це те, що я темношкіра. Позитивний допінг-тест у Валії був у грудні, однак світ дізнався про це тільки зараз, тоді як мій результат був отриманий протягом тижня, і моє ім'я та талант були розтоптані. Жодному чорношкірому спортсмену не дадуть виступити, якщо йдеться. Мені однаково, що вони кажуть!" – написала Річардсон у Twitter.

Can we get a solid answer on the difference of her situation and mines? My mother died and I can’t run and was also favored to place top 3. The only difference I see is I’m a black young lady. https://t.co/JtUfmp3F8L — Sha’Carri Richardson (@itskerrii) February 14, 2022

Річардсон виявилася найшвидшою легкоатлеткою США під час відбору перед Олімпіадою. Однак перед Іграми в Токіо американка провалила допінг-тест. Виявилося, що спортсменка використала марихуану. Вона мотивувала це тим, що серйозно переживала смерть матері. Вона ризикувала пропустити лише частину Олімпіади в Токіо через усунення, проте не була обрана до збірної США та була позбавлена участі в Олімпіаді.

Читайте також:

Організатори Олімпійських ігор-2022 змінили регламент під 15-річну російську фігуристку, яка вживала допінг

Олімпійські ігри-2022 в Пекіні: медальний залік

Лідерка збірної України підтримала 15-річну російську фігуристку, в якої виявили допінг на ОІ-2022