Єдина російська чемпіонка Олімпійських ігор із важкої атлетики "погоріла" на допінгу

Йдеться про змагання в 2012 році.
Російська олімпійська чемпіонка з важкої атлетики Оксана Слівенко попалася на допінгу.
Про це повідомляє Associated Press.
Зазначається, що в пробах 34-річної Слівенко та ще 12 важкоатлетів виявили один чи кілька заборонених анаболічних стероїдів. Спочатку ці проби набули статусу "негативні". Спортсменів тимчасово усунено до завершення справи. Вони можуть запросити розтин допінг-проби.
Випадки датуються Чемпіонатом Європи в квітні 2012 року, за чотири місяці до Олімпіади, і слідують за повторним тестуванням ITA старих зразків за допомогою сучасних методів.
Цікаво, що вісім важкоатлетів на певному етапі своєї кар’єри вже відбули дискваліфікацію за порушення правил допінгу. Більшість – завершили кар'єру. Серед них, власне, й Слівенко, яка була "золотим" призером Олімпіади-2008 у ваговій категорії до 69 кг. Вона знялася незадовго до Олімпіади в Лондоні через травму.
- На рахунку Слівенко також три "золоті" та одна "срібна" медаль Чемпіонатів світу, шість перемог на Чемпіонатах Європи, зокрема й на турнірі 2012 року;
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1 березня 2021 року Слівенко була усунена Міжнародною федерацією важкої атлетики (IWF) на підставі даних, отриманих із бази даних московської лабораторії (LIMS);
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Раніше росіянку вже визнавали винною у порушенні антидопінгових правил, вона отримала дворічну дискваліфікацію, термін якої відраховувався від 2 лютого 2018 року і вже минув.