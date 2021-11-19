Єдина російська чемпіонка Олімпійських ігор із важкої атлетики "погоріла" на допінгу

Йдеться про змагання в 2012 році.

Російська олімпійська чемпіонка з важкої атлетики Оксана Слівенко попалася на допінгу.

Про це повідомляє Associated Press.

Зазначається, що в пробах 34-річної Слівенко та ще 12 важкоатлетів виявили один чи кілька заборонених анаболічних стероїдів. Спочатку ці проби набули статусу "негативні". Спортсменів тимчасово усунено до завершення справи. Вони можуть запросити розтин допінг-проби.

Випадки датуються Чемпіонатом Європи в квітні 2012 року, за чотири місяці до Олімпіади, і слідують за повторним тестуванням ITA старих зразків за допомогою сучасних методів.

Цікаво, що вісім важкоатлетів на певному етапі своєї кар’єри вже відбули дискваліфікацію за порушення правил допінгу. Більшість – завершили кар'єру. Серед них, власне, й Слівенко, яка була "золотим" призером Олімпіади-2008 у ваговій категорії до 69 кг. Вона знялася незадовго до Олімпіади в Лондоні через травму.