"Єдине правильне рішення": Wimbledon відреагував на позбавлення рейтингових очок через усунення росіян

Організатори Wimbledon-2022 прокоментували рішення ATP, WTA та ITF не нараховувати рейтингових очок тенісистам, які братимуть участь у турнірі.

Асоціація тенісистів-професіоналів (ATP), Жіноча тенісна асоціація (WTA) та Міжнародна федерація тенісу (ITF) вирішили позбавити Wimbledon-2022 рейтингових очок через відсторонення російських та білоруських гравців.

Це рішення прокоментувала пресслужба турніру.

Організатори змагань заявили, що ухвалили "єдине правильне рішення", яка не збираються змінювати. Вони вкотре повторили, що не хочуть, аби країна-агресорка використала участь чи можливий успіх своїх гравців на турнірі на користь пропагандистської машини російського режиму.

"Ми не хочемо миритися з тим, що успіх чи участь на Вімблдоні використовувалися на користь пропагандистської машини російського режиму, який через свої суворо контрольовані державні ЗМІ має загальновизнану історію використання спортивних успіхів для підтримки тріумфальних розповідей про російських громадян.

Хочемо висловити наше глибоке розчарування у зв’язку з рішеннями, ухваленими ATP, WTA та ITF щодо рейтингових очок. Ми зберігаємо свою позицію на цьому етапі. Ми також ведемо переговори з нашими колегами щодо турнірів Великого шолома", - йдеться в заяві.

Wimbledon став першим міжнародним тенісним турніром, який заборонив росіянам і білорусам брати участь у особистих змаганнях. Третій турнір Великого шолома сезону відбудеться від 27 червня до 10 липня 2022 року.

Нагадаємо, що Roland Garros обмежився лише умовними санкціями щодо російських та білоруських спортсменів.

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