"Єдиний, кому хочу надати ігровий час": тренер "Реала" хоче випустити Луніна в наступному матчі

"Єдиний, кому хочу надати ігровий час": тренер "Реала" хоче випустити Луніна в наступному матчі

Андрій, на відміну від основного голкіпера, потрапив до заявки "вершкових".

Український воротар мадридського " Реала " Андрій Лунін має всі шанси зіграти в наступному поєдинку.

Так, 22-річний голкіпер потрапив до заявки на поєдинок 1/16 фіналу Кубка Іспанії проти "Алькояно", який відбудеться ввечері, 5-го січня. Варто зазначити, що поза складом опинився основний воротар Королівського клубу - Тібо Куртуа.

Цікаво, що на передматчевій пресконференції головний тренер "вершкових" Карло Анчелотті пообіцяв надати ігровий час Луніну.

"Деякі гравці відчувають дискомфорт: Бензема, Модріч, Менді. Куртуа — єдиний, хто завтра не зіграє, бо хочу, щоб вийшов Лунін.

Хочу сказати прямо: це матч, де я хочу надати час лише одному гравцю – Луніну. В іншому, я випущу найсильнішу команду. Це не той матч, щоб роздавати ігровий час тим, хто не отримує. Вийде найкращий можливий склад. Лунін має абонемент на "Алькояно". Він добре знає поле та оточення, тому може провести гарний матч. Я сказав йому, що з його рівнем він має грати більше", - цитує слова італійця AS.

Якщо Лунін все ж вийде в стартовому складі гри проти "Алькояно", то вона стане для нього першою цього сезону.