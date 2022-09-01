Єдиний легіонер "Шахтаря" прибув до України та допоможе "гірникам" у наступному матчі УПЛ (відео)

Нападник збірної Буркіна-Фасо Лассіна Траоре, який продовжує відновлюватися після тяжкої травми, прибув до розташування "Шахтаря" у Львові.

Нападник "Шахтаря" Лассіна Траоре прибув до України та приєднався до команди у Львові.

Про це повідомила пресслужба донецького клубу.

У Львові "гірники" готуються до матчу УПЛ проти "Руху". Форвард готуватиметься разом із рештою до цього поєдинку.

Лассіна Траоре – з нами! ⚒



Нападник прибув в Україну та приєднався до «Шахтаря» у Львові #Shakhtar pic.twitter.com/KLUqOcSKGm — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) September 1, 2022

Зазначимо, що Траоре пропустив більшу частину минулого сезону через травму коліна. 21-річний форвард вже повноцінно займався у загальній групі на передсезонному зборі у Словенії.

Сам форвард заявив про готовність допомогти "гірникам" у поєдинку з львівським клубом.

"Так, я приєднаюся до команди, проте остаточне рішення лишається за тренером. Якщо він захоче, щоб я відіграв кілька хвилин з наступним суперником, я буду готовий і зроблю все можливе. Отже, так, я можу зіграти у Львові", - цитує Траоре офіційний сайт клубу.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії до України нападник збірної Буркіна-Фасо став єдиним легіонером, який лишився у донецькому клубі та приєднався до "гірників" на літніх зборах.

"Шахтар" має у активі 4 очки та посідає 6-е місце у турнірній таблиці УПЛ.

Матч проти львівського "Руху" відбудеться у п'ятницу, 2 вересня. Початок - о 17:00.

Читайте також:

Колишній захисник "Динамо" приєднався до клубу російського блогера - ЗМІ

"Шахтар" оголосив про перехід українського ексфутболіста "Севільї" та "Селтіка"

"Не забуваю Україну": легіонер "Шахтаря" розповів про щемний вчинок для українських сімей перед від'їздом