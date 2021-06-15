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Єдиний на планеті: Роналду став найкращим бомбардиром в історії Чемпіонатів Європи

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Єдиний на планеті: Роналду став найкращим бомбардиром в історії Чемпіонатів Європи

Associated Press

На рахунку нападника - 11 забитих м'ячів.

Капітан збірної Португалії Кріштіану Роналду відзначився забитим м'ячем у матчі 1-го туру групи F Євро-2020 з національною командою Угорщини і став найкращим бомбардиром в історії Чемпіонатів Європи.

На 86-й хвилині 36-річний форвард реалізував пенальті. Цей гол став для нього 10-м на п'яти континентальних першостях, в яких він брав участь.

Кріштіану обійшов француза Мішеля Платіні, на рахунку якого 9 забитих м'ячів на Чемпіонатах Європи.

На 90+2-й хвилині Роналду оформив дубль і довів свій бомбардирський показник на турнірах до 11 голів.

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  • Суперниками Португалії та Угорщини у групі F є команди Франції та Німеччини, які зійдуться в очній битві о 22:00. ТСН Проспорт проведе онлайн-трансляцію матчу.