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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
274
Час на прочитання
2 хв

Єдиний в історії: Мбаппе встановив унікальне бомбардирське досягнення чемпіонатів світу

Кіліан Мбаппе — перший гравець в історії, який зумів забити по 8 голів на двох Мундіалях.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Кіліан Мбаппе

Кіліан Мбаппе / © Associated Press

Форвард збірної Франції Кіліан Мбаппе встановив унікальне бомбардирське досягнення на чемпіонатах світу з футболу.

У чвертьфінальному матчі ЧС-2026 проти Марокко 27-річний нападник одразу не реалізував пенальті, але потім відзначився голом і результативною передачею. Це дозволило "Ле Бле" обіграти суперника з рахунком 2:0 та вийти до півфіналу.

Для Мбаппе гол у ворота марокканців став 8-м на цьому чемпіонаті світу, він наздогнав аргентинця Ліонеля Мессі на вершині бомбардирських перегонів.

Також Кіліан став першим гравцем в історії, який зумів забити по 8 голів на двох Мундіалях — у 2022 та 2026 роках.

На обох ЧС (2022, 2026) француз зробив по 10 результативних дій (8 голів та 2 асисти) — цей показник також досі не підкорювався нікому.

Крім того, Мбаппе — перший гравець в історії збірної Франції, який зробив 100+ гольових дій. Після матчу з Марокко він має у своєму активі 101 результативну дію у футболці "триколірних" — 64 голи та 37 асистів. Для досягнення цієї позначки йому знадобилося 104 поєдинки.

Збірна Франції стала першим півфіналістом ЧС-2026. В 1/2 фіналу підопічні Дідьє Дешама позмагаються з переможцем матчу Іспанія — Бельгія, який відбудеться у п'ятницю, 10 липня, о 22:00 за київським часом.

ЧС-2026 триватиме від 11 червня до 19 липня у трьох країнах — США, Мексиці та Канаді. Це перший Мундіаль, у якому беруть участь 48 збірних — найбільша кількість в історії турніру. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

Раніше повідомлялося, що Мессі розплакався після шаленої перемоги Аргентини над Єгиптом на ЧС-2026.

Також ми розповідали, що тренер збірної Єгипту жорстко розніс суддів і ФІФА після матчу з Аргентиною на ЧС-2026.

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Дата публікації
Кількість переглядів
274
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