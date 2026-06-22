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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
244
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2 хв

Єгипет здобув вольову перемогу над Новою Зеландією на ЧС-2026

"Фараони" програли перший тайм, але у другому здійснили камбек.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Нова Зеландія — Єгипет

Нова Зеландія — Єгипет / © Associated Press

Збірна Єгипту здобула вольову перемогу над командою Нової Зеландії в матчі другого туру групи G чемпіонату світу-2026 з футболу. Поєдинок на стадіоні "BC Place" у канадському Ванкувері завершився з рахунком 1:3.

Новозеландці відкрили рахунок на 15-й хвилині зустрічі — гол забив Фінн Сурман.

Однак у другому таймі єгиптяни оформили камбек. Спочатку на 58-й хвилині рахунок у грі зрівняв Мостафа Зіко.

На 67-й хвилині Мохамед Салах вивів африканську збірну вперед.

А на 82-й хвилині Трезеге відправив третій м'яч у ворота новозеландців.

  • У стартовому турі збірна Єгипту зіграла внічию з Бельгією (1:1), а Нова Зеландія поділила очки з Іраном (2:2).

  • В іншому матчі 2-го туру групи G збірна Бельгії зіграла внічию з командою Ірану (0:0).

  • Після другого туру Єгипет (4 очки) очолює цей квартет. Іран і Бельгія мають по 2 бали. Нова Зеландія з одним заліковим пунктом посідає останню сходинку.

  • У заключному третьому турі Єгипет зійдеться з Іраном, а Нова Зеландія позмагається з Бельгією. Обидва поєдинки відбудуться 27 червня, о 06:00 за київським часом.

ЧС-2026 триватиме від 11 червня до 19 липня у трьох країнах — США, Мексиці та Канаді. Це перший Мундіаль, у якому беруть участь 48 збірних — найбільша кількість в історії турніру. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

Усі учасники ЧС-2026 поділені на 12 груп, у кожній — по чотири збірні. По дві найкращі команди з кожного квартету та вісім володарів третіх місць вийдуть до 1/16 фіналу. Далі відбудеться плейоф у форматі одноматчевих протистоянь на вибування.

До вашої уваги розклад і результати всіх матчів ЧС-2026 з футболу.

Також на нашому сайті можна переглянути турнірні таблиці в усіх групах ЧС-2026 з футболу.

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Дата публікації
Кількість переглядів
244
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