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Категорія
Проспорт
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Єгипет зіграв унічию з Іраном і пробився до плейоф ЧС-2026

В 1/16 фіналу єгиптяни зустрінуться з Австралією.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Єгипет — Іран

Єгипет — Іран / © Associated Press

Збірна Єгипту зіграла внічию з командою Ірану в матчі заключного третього туру групи G чемпіонату світу-2026 з футболу. Поєдинок на стадіоні "Lumen Field" в американському Сіетлі завершився з рахунком 1:1.

Уже на 5-й хвилині зустрічі єгиптяни відкрили рахунок — Махмуд Сабер забив гол з передачі Трезеге.

На 11-й хвилині іранці мали чудовий шанс відігратися, але Мехді Таремі не реалізував пенальті, не зумівши переграти з 11-метрової позначки голкіпера суперника Мостафу Шобеїра.

На 14-й хвилині збірна з Азії таки зрівняла рахунок — результативного удару завдав Рамін Резаеян.

Наприкінці гри Іран міг вирвати перемогу, але гол Шоджи Халілзаде на 90+3-й хвилині після перегляду відеоповтору (VAR) було скаосовано через офсайд.

  • В іншому матчі третього туру цього квартету збірна Бельгії розтрощила команду Нової Зеландії з рахунком 5:1.

  • Бельгія (5 очок) посіла перше місце у групі G та вийшла до плейоф — свого суперника в 1/16 фіналу бельгійці дізнаються пізніше.

  • Єгипет (5 балів) з другої сходинки пробився до 1/16 фіналу, де позмагається з Австралією. Матч відбудеться у п'ятницю, 3 липня, о 21:00 за київським часом.

  • Іран (3 пункти) зберігає шанси потрапити до плейоф з третьої сходинки. Нова Зеландія (1 очко) стала останньою та завершила виступи на Мундіалі.

ЧС-2026 триватиме від 11 червня до 19 липня у трьох країнах — США, Мексиці та Канаді. Це перший Мундіаль, у якому беруть участь 48 збірних — найбільша кількість в історії турніру. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

Усі учасники ЧС-2026 поділені на 12 груп, у кожній — по чотири збірні. По дві найкращі команди з кожного квартету та вісім володарів третіх місць вийдуть до 1/16 фіналу. Далі відбудеться плейоф у форматі одноматчевих протистоянь на вибування.

До вашої уваги розклад і результати всіх матчів ЧС-2026 з футболу.

Також на нашому сайті можна переглянути турнірні таблиці в усіх групах ЧС-2026 з футболу.

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