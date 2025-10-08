Євген Селезньов у подкасті Дениса Бойка: дзвінок із "ДНР", життя після футболу, мовний скандал, допомога притулкам

Денис Бойко та Євген Селезньов

У новому випуску YouTube-шоу Дениса Бойка донеччанин Євген Селезньов поділився про гру в національній збірній України, оренду в іноземних клубах і про пошук "свого" футболу. В травні 2023 року Євген завершив професійну футбольну кар'єру, сьогодні він працює радником при Міністрі молоді та спорту України та амбасадором Федерації боксу України.

Відтепер інтерв'ю на каналі Дениса Бойка виходитимуть в оновленій студії та з бліцами, де гостям потрібно буде швидко та правдиво обирати відповідь.

Дивіться повний випуск тут або у плеєрі нижче.

"Вони терпіли мене – я був дуже гарячий хлопець": Селезньов про своє становлення у футболі

Євген Селезньов поділився, що усі чоловіки в його сім'ї були шахтарями. В дитинстві він теж бував з батьком на шахті, який на своєму прикладі показував, яка це важка робота під землею. Будучи з небагатої сім'ї і маючи обмежені фінансові можливості, він попри все з дитинства грав у футбол. 2001 року, у віці 16 років, Євген потрапив до академії донецького "Шахтаря". А наступного року уже розпочав професійну кар'єру, граючи за "Шахтар-3" і "Шахтар-2".

"Потрапити туди для мене було важко. Я завжди багато забивав, але в одній грі я з 9 влучив 9. Після цього мене взяли на перегляд, ми поїхали з академією в турне, де в другій грі я забив, в третій забив і ми підписали повноцінний контракт".

За кілька років, Євген поїхав до Києва в оренду до "Арсенала". У Вищій лізі футболіст дебютував 2007 року в матчі проти "Чорноморця". За рік, повернувшись з оренди, Євген підписав новий контракт із "Шахтарем", але відіграв лише один сезон-2008/09, ставши разом з командою володарем Кубка УЄФА.

Повернення до команди. Футбольна кар'єра між "Шахтарем" та "Дніпром"

Вперше до "Шахтаря" Євген потрапив у 16 років. За кілька років, 2009-го, після гри за клуб, оренди в Києві та підписання другого контракту з донецьким клубом, Селезньов переходить до "Дніпра". Тоді сума трансферу склала 4,5 млн євро. У першому сезоні за дніпровську команду він став основним нападником, а вже в наступному – Селезньов став найкращим бомбардиром чемпіонату України. Відігравши за команду лише два сезони, Євген повернуся до донецької команди.

"Я все життя кайфував від футболу. Не кайфував від зарплатні, я просто хотів стати першим. Я ніколи не просив собі зарплати, я брав стільки, скільки давали. Коли я повертався 2011 року до "Шахтаря", в "Дніпрі" мені давали вдвічі більше, але я пообіцяв президенту "Шахтаря". Я не міг зробити інакше".

У червні 2011 року Селезньов повернувся до "Шахтаря". В сезоні-2011/12 Євген став найкращим бомбардиром чемпіонату, а "Шахтар" – чемпіоном України та володарем Кубка. Уже за рік, в серпні 2012-го, він знову став частиною "Дніпра". Наступного сезону, 2013/14, "Дніпро" вдруге в історії виграв срібні медалі чемпіонату України.

Влітку 2015 року у "Дніпрі" почались фінансові проблеми, а Селезньов, після відходу Ніколи Калинича і Євгена Коноплянки, став головним бомбардиром команди. За пів року Селезньов став вільним агентом, команда мала перед футболістом борг у розмірі мільйона євро та постійно затримувала зарплату, клуб дозволив Селезньову перейти до іншого клубу безкоштовно, якщо футболіст пробачає всі борги.

Так Євген опинився в складі російського клубу "Кубань" в лютому 2016 року. Через пів року футболіст повернувся до України і підписав контракт на два роки з донецьким "Шахтарем". Зігравши лише частину матчів, майже за рік, Селезньов залишив "Шахтар" як вільний агент.

Гра в Туреччині та невдала оренда в іспанській "Малазі"

Після "Шахтаря" Селезньов перейшов до лав турецького клубу "Карабюкспор". Дебютував в січні 2017 року, а вже у грудні залишив клуб. За кілька днів Євген офіційно став гравцем турецького "Акхісар Беледієспору", отримавши контракт на 2,5 роки. Граючи за цю команду, українець став володарем Кубка та Суперкубка Туреччини.

У січні 2019 року Селезньов перейшов на правах оренди до кінця сезону до іспанського клубу "Малага".

"Зі мною ніхто не спілкувався. В мене була велика зарплата там, в роздягальні футболісти були незадоволені моїм приїздом. Вони "стелили" тренеру, коли його змінили, вони всією командою почали "стелити" іншому тренеру. Я так не можу, для мене є колектив, а потім уже тренери, а там було по-іншому".

Євген не зміг адаптуватись в іспанській команді, й уже через пів року він повернувся до Туреччини після розірвання контракту, ставши гравцем "Бурсаспора". Пробувши в новій команді лише сезон, він повернувся до України, аби бути зі своєю сім'єю.

"Моя помилка в тому, що я шукав те "Дніпро", намагався його створювати": про повернення в українські клуби та завершення футбольної кар'єри

Восени 2020 року Селезньов повернувся до України й підписав контракт з "Колосом".

"Перші пів року був дуже важкий час, бо у мене на руках помирав тато. Важко було думати про футбол. Я завжди був азартний, з очима, які палали, але в цей час я згас".

Влітку 2021 року перейшов до клубу "Минай". Євген ділиться, що грошей в цьому клубі він майже не заробляв, але протягом усієї футбольної кар'єри, його орієнтиром була саме гра, тому він обрав цей клуб, як простір, де можна продовжити займатись улюбленою справою в колективі, якому він довіряє. Рішення піти з професійного футболу він ухвалив, коли зрозумів, що колеги не розуміють його, а він не розуміє більше їх.

"Коли я грав в "Шахтарі", та "Дніпрі", то грав з найкращими футболістами цієї країни, а потім ти розумієш, що ти і молоде покоління зовсім різні. Це не їхня помилка, але мені, на той час, було надзвичайно важко грати з ними".

Радник Міністра молоді та спорту України

Сьогодні Євген Селезньов є радником Міністра молоді та спорту України, амбасадором Федерації боку України, гравцем медіаліги та збірної ветеранів України. Колишній бомбардир ділиться, що продовжує грати у футбол, але уже небагато, адже тіло не дозволяє уже грати так, як би хотілося.

"Я без футболу не можу жити. Це сенс мого життя, я дуже люблю футбол. Так, може зараз не в тій кількості, як коли я був гравцем, але без нього я вже не можу".

Як радник, Селезньов відповідає за "масовий" футбол в Україні, тобто допомагає підліткам бути дотичними до спорту і мати можливість в ньому розвиватись. Йдеться не лише про класичний футбол, колишній футболіст опікується також регбі-5, флорбол.

"Я люблю спорт. Це дуже круто, коли чоловік чи дівчина, вкладає своє здоров'я, бажання, сили, щоб стати першим. Це велика повага".

Гра за збірну України

Євген Селезньов дебютував у молодіжній збірній України 2005 року, тоді він зіграв лише одну гру. Дебют у національній збірній відбувся 24 травня 2008 року проти збірної Нідерландів. В складі національної збірної Євген провів 10 років, зігравши 58 матчів.

Футболіста включили до списку з 23 гравців, заявлених для участі на домашньому чемпіонаті Європи 2012 року, але він тоді не зіграв жодного матчу.

"В збірній у мене трохи "не клеїлось". Я мало забив, лише 11 голів за 58 матчів. Для нападника це дуже мало".

Нагадаємо, що інтерв'ю з Євгеном Селезньовим вийшло на YouTube-каналі нового проєкту від 1+1 media, ведучим якого є ексголкіпер збірної України Денис Бойко. Це майданчик для глибоких розмов із тими, хто творить історію українського спорту.