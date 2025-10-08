- Дата публікації
Євген Селезньов у подкасті Дениса Бойка: дзвінок із "ДНР", життя після футболу, мовний скандал, допомога притулкам
Дивіться новий випуск YouTube-шоу Дениса Бойка, гостем якого став колишній форвард "Шахтаря", "Дніпра" та збірної України Євген Селезньов.
У новому випуску YouTube-шоу Дениса Бойка донеччанин Євген Селезньов поділився про гру в національній збірній України, оренду в іноземних клубах і про пошук "свого" футболу. В травні 2023 року Євген завершив професійну футбольну кар'єру, сьогодні він працює радником при Міністрі молоді та спорту України та амбасадором Федерації боксу України.
Відтепер інтерв'ю на каналі Дениса Бойка виходитимуть в оновленій студії та з бліцами, де гостям потрібно буде швидко та правдиво обирати відповідь.
Дивіться повний випуск тут або у плеєрі нижче.
"Вони терпіли мене – я був дуже гарячий хлопець": Селезньов про своє становлення у футболі
Євген Селезньов поділився, що усі чоловіки в його сім'ї були шахтарями. В дитинстві він теж бував з батьком на шахті, який на своєму прикладі показував, яка це важка робота під землею. Будучи з небагатої сім'ї і маючи обмежені фінансові можливості, він попри все з дитинства грав у футбол. 2001 року, у віці 16 років, Євген потрапив до академії донецького "Шахтаря". А наступного року уже розпочав професійну кар'єру, граючи за "Шахтар-3" і "Шахтар-2".
"Потрапити туди для мене було важко. Я завжди багато забивав, але в одній грі я з 9 влучив 9. Після цього мене взяли на перегляд, ми поїхали з академією в турне, де в другій грі я забив, в третій забив і ми підписали повноцінний контракт".
За кілька років, Євген поїхав до Києва в оренду до "Арсенала". У Вищій лізі футболіст дебютував 2007 року в матчі проти "Чорноморця". За рік, повернувшись з оренди, Євген підписав новий контракт із "Шахтарем", але відіграв лише один сезон-2008/09, ставши разом з командою володарем Кубка УЄФА.
Повернення до команди. Футбольна кар'єра між "Шахтарем" та "Дніпром"
Вперше до "Шахтаря" Євген потрапив у 16 років. За кілька років, 2009-го, після гри за клуб, оренди в Києві та підписання другого контракту з донецьким клубом, Селезньов переходить до "Дніпра". Тоді сума трансферу склала 4,5 млн євро. У першому сезоні за дніпровську команду він став основним нападником, а вже в наступному – Селезньов став найкращим бомбардиром чемпіонату України. Відігравши за команду лише два сезони, Євген повернуся до донецької команди.
"Я все життя кайфував від футболу. Не кайфував від зарплатні, я просто хотів стати першим. Я ніколи не просив собі зарплати, я брав стільки, скільки давали. Коли я повертався 2011 року до "Шахтаря", в "Дніпрі" мені давали вдвічі більше, але я пообіцяв президенту "Шахтаря". Я не міг зробити інакше".
У червні 2011 року Селезньов повернувся до "Шахтаря". В сезоні-2011/12 Євген став найкращим бомбардиром чемпіонату, а "Шахтар" – чемпіоном України та володарем Кубка. Уже за рік, в серпні 2012-го, він знову став частиною "Дніпра". Наступного сезону, 2013/14, "Дніпро" вдруге в історії виграв срібні медалі чемпіонату України.
Влітку 2015 року у "Дніпрі" почались фінансові проблеми, а Селезньов, після відходу Ніколи Калинича і Євгена Коноплянки, став головним бомбардиром команди. За пів року Селезньов став вільним агентом, команда мала перед футболістом борг у розмірі мільйона євро та постійно затримувала зарплату, клуб дозволив Селезньову перейти до іншого клубу безкоштовно, якщо футболіст пробачає всі борги.
Так Євген опинився в складі російського клубу "Кубань" в лютому 2016 року. Через пів року футболіст повернувся до України і підписав контракт на два роки з донецьким "Шахтарем". Зігравши лише частину матчів, майже за рік, Селезньов залишив "Шахтар" як вільний агент.
Гра в Туреччині та невдала оренда в іспанській "Малазі"
Після "Шахтаря" Селезньов перейшов до лав турецького клубу "Карабюкспор". Дебютував в січні 2017 року, а вже у грудні залишив клуб. За кілька днів Євген офіційно став гравцем турецького "Акхісар Беледієспору", отримавши контракт на 2,5 роки. Граючи за цю команду, українець став володарем Кубка та Суперкубка Туреччини.
У січні 2019 року Селезньов перейшов на правах оренди до кінця сезону до іспанського клубу "Малага".
"Зі мною ніхто не спілкувався. В мене була велика зарплата там, в роздягальні футболісти були незадоволені моїм приїздом. Вони "стелили" тренеру, коли його змінили, вони всією командою почали "стелити" іншому тренеру. Я так не можу, для мене є колектив, а потім уже тренери, а там було по-іншому".
Євген не зміг адаптуватись в іспанській команді, й уже через пів року він повернувся до Туреччини після розірвання контракту, ставши гравцем "Бурсаспора". Пробувши в новій команді лише сезон, він повернувся до України, аби бути зі своєю сім'єю.
"Моя помилка в тому, що я шукав те "Дніпро", намагався його створювати": про повернення в українські клуби та завершення футбольної кар'єри
Восени 2020 року Селезньов повернувся до України й підписав контракт з "Колосом".
"Перші пів року був дуже важкий час, бо у мене на руках помирав тато. Важко було думати про футбол. Я завжди був азартний, з очима, які палали, але в цей час я згас".
Влітку 2021 року перейшов до клубу "Минай". Євген ділиться, що грошей в цьому клубі він майже не заробляв, але протягом усієї футбольної кар'єри, його орієнтиром була саме гра, тому він обрав цей клуб, як простір, де можна продовжити займатись улюбленою справою в колективі, якому він довіряє. Рішення піти з професійного футболу він ухвалив, коли зрозумів, що колеги не розуміють його, а він не розуміє більше їх.
"Коли я грав в "Шахтарі", та "Дніпрі", то грав з найкращими футболістами цієї країни, а потім ти розумієш, що ти і молоде покоління зовсім різні. Це не їхня помилка, але мені, на той час, було надзвичайно важко грати з ними".
Радник Міністра молоді та спорту України
Сьогодні Євген Селезньов є радником Міністра молоді та спорту України, амбасадором Федерації боку України, гравцем медіаліги та збірної ветеранів України. Колишній бомбардир ділиться, що продовжує грати у футбол, але уже небагато, адже тіло не дозволяє уже грати так, як би хотілося.
"Я без футболу не можу жити. Це сенс мого життя, я дуже люблю футбол. Так, може зараз не в тій кількості, як коли я був гравцем, але без нього я вже не можу".
Як радник, Селезньов відповідає за "масовий" футбол в Україні, тобто допомагає підліткам бути дотичними до спорту і мати можливість в ньому розвиватись. Йдеться не лише про класичний футбол, колишній футболіст опікується також регбі-5, флорбол.
"Я люблю спорт. Це дуже круто, коли чоловік чи дівчина, вкладає своє здоров'я, бажання, сили, щоб стати першим. Це велика повага".
Гра за збірну України
Євген Селезньов дебютував у молодіжній збірній України 2005 року, тоді він зіграв лише одну гру. Дебют у національній збірній відбувся 24 травня 2008 року проти збірної Нідерландів. В складі національної збірної Євген провів 10 років, зігравши 58 матчів.
Футболіста включили до списку з 23 гравців, заявлених для участі на домашньому чемпіонаті Європи 2012 року, але він тоді не зіграв жодного матчу.
"В збірній у мене трохи "не клеїлось". Я мало забив, лише 11 голів за 58 матчів. Для нападника це дуже мало".
Нагадаємо, що інтерв'ю з Євгеном Селезньовим вийшло на YouTube-каналі нового проєкту від 1+1 media, ведучим якого є ексголкіпер збірної України Денис Бойко. Це майданчик для глибоких розмов із тими, хто творить історію українського спорту.
Гостями шоу вже були Руслан Ротань, Сергій Кривцов та інші. Нові випуски виходять щотижня на YouTube-каналі Дениса Бойка.