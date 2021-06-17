Євро-2020: Данія забила один з найшвидших голів в історії, але Де Брейне вивів бельгійців до плейоф

Підопічні Роберто Мартінеса другими серед команд-учасниць турніру вибороли путівку в 1/8 фіналу.

Збірна Бельгії обіграла команду Данії в матчі 2-го туру групи B Чемпіонату Європи-2020. Поєдинок на стадіоні "Паркен" у Копенгагені завершився перемогою бельгійців з рахунком 2:1.

Перед початком гри капітани команд винесли велике полотно з футболкою данського хавбека Крістіана Еріксена з автографами і побажаннями одужання. У такий спосіб учасники матчу підтримали гравця, який на полі пережив зупинку серця у матчі стартового туру проти фінів. Уболівальники ж прийшли на матч з банерами та табличками, де побажали Крістіану здоров'я.

Що стосується матчу, то Данія неймовірно швидко відкрила рахунок. Гол Юссуфа Поульсена на другій хвилині став другим за швидкістю в історії чемпіонатів Європи. 27-річному форварду знадобилося всього 99 секунд, щоб розписатися у воротах гостей.

Перший тайм завершився мінміальною перемогою данців, але в перерві тренер Бельгії Роберто Мартінес випустив на поле свою головну зброю - Кевіна Де Брейне.

Зірка "Манчестер Сіті" швидко взявся робити результат. На 55-й хвилині він асистував Торгану Азару, а потім на 70-й хвилині красивим дальнім ударом відзначився сам.

Таким чином, Бельгія здобула вольову перемогу та вийшла в 1/8 фіналу Євро-2020. Бельгійці стали другою збірною, яка пробилася до плейоф. Напередодні це також зробила команда Італії.

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Бельгія очолює групу В (6 очок), Росія (3) - друга, Фінляндія (3) - третя, Данія (0) - четверта.

До 1/8 фіналу вийдуть 2 найсильніші збірні кожного квартету і 4 володарі найкращих третіх місць.

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