Євро-2020: де дивитися і ставки букмекерів на матчі 12 червня

У суботу Чемпіонат Європи продовжиться ще трьома поєдинками.
11 червня стартував Чемпіонат Європи з футболу-2020 (Євро-2020), турнір було перенесено на 2021 рік через пандемію коронавірусу. У матчі-відкритті Італія розгромила Туреччину (3:0).
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12 червня на фанатів чекатиме вже не один, а одразу три поєдинки континентальної першості. ТСН Проспорт знайомить читачів з повним розкладом ігрового дня та розповідає, де можна подивитися матчі.
Де дивитися матч Уельс - Швейцарія (16:00)
У прямому ефірі поєдинок групи A, що відбудеться на Олімпійському стадіоні в Баку (Азербайджан), транслюватимуть телеканали "Футбол 1" і "Футбол 2".
Прогнози букмекерів на матч Уельс - Швейцарія
Фаворитом зустрічі букмекери вважають Швейцарію, на перемогу команди Владіміра Петковіча можна поставити з коефіцієнтом 2.18. Нічия - 3.05. Перемога валійців оцінена коефіцієнтом 4.15.
Де дивитися матч Данія - Фінляндія (19:00)
Пряму трансляцію поєдинку групи В, який прийме стадіон "Паркен" у данському Копенгагені, дивіться на телеканалах "Футбол 1" та "Футбол 2".
Прогнози букмекерів на матч Данія - Фінляндія
На думку букмекерів, беззаперечним фаворитом цієї битви є данці. На перемогу господарів пропонується коефіцієнт 1.42. Нічия - 4.45. Тріумф фінів - 10.00.
Де дивитися матч Бельгія - Росія (22:00)
У центральному поєдинку ігрового дня лідер рейтингу ФІФА збірна Бельгії в Санкт-Петербурзі протистоятиме команді Росії. Переглянути матч групи В можна на каналах "Футбол 1" та "Футбол 2".
Прогнози букмекерів на матч Бельгія - Росія
Перемога бельгійців оцінена букмекерами коефіцієнтом 1.94. Нічия - 3.45. Коефіцієнт на перемогу команди країни-агресора становить 4.55. Цікаво, що у Львові безкоштовно наливатимуть пиво за кожен гол Бельгії у ворота Росії.
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