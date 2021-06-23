Євро-2020: Іспанія принизила Словаччину та допомогла Україні вийти до плейоф

Євро-2020: Іспанія принизила Словаччину та допомогла Україні вийти до плейоф

"Червона фурія" здобула першу перемогу та з другого місця в групі пробилася в 1/8 фіналу.

Збірна Іспанії легко перемогла команду Словаччини в останньому турі групи Е Чемпіонату Європи-2020. Підопічні Луїса Енріке розтрощили суперника на стадіоні "Ла-Картуха" в Севільї з рахунком 5:0.

Піренейці мали хорошу нагоду вийти вперед вже в дебюті зустрічі. Якуб Громада привіз пенальті у ворота словаків, вдаривши Коке ззаду по нозі. Альваро Мората взявся виконати вирок, але Мартін Дубравка потягнув удар форварда іспанців з 11-метрової позначки.

Здавалося, що нереалізований пенальті у суперника дасть словацькій збірній додатковий моральний поштовх, однак іспанці продовжили робити свою справу та на 30-й хвилині таки відкрили рахунок.

Не обійшлося без курйозу. Пабло Сарабія з лінії штрафного влучив у поперечину, а Дубравка помилився і мимоволі закинув м’яч у власні ворота.

У компенсований до першого тайму час команда Луїса Енріке подвоїла свою перевагу. Після метушні у штрафному словаків Жерар Морено м’яко навісив до воротарського, а Емерік Ляпорт головою поцілив точно в кут.

Після перерви іспанці довели справу до розгрому. На 56-й хвилині Сарабія бездоганно пробив з меж штрафного, замкнувши передачу від Жорді Альби.

На цьому гольова феєрія від іспанців не закінчилася. На 67-й хвилині Ферран Торрес одразу після виходу на заміну ударом п’ятою красиво замкнув передачу Сарабії.

А через чотири хвилини Торрес міг оформити дубль, проте Юрай Куцка підставив ногу і став автором другого автоголу словацької збірної в цій зустрічі.

У паралельному матчі Швеція перемогла Польщу (3:2). У підсумку Швеція виграла групу з 7 балами, Іспанія (5) з другого місця вийшла до плейоф. Словаччина (3) фінішувала третьою, Польща (1) - остання.

Збірна України завдяки цьому результату оформила історичний вихід в плейоф чемпіонатів Європи! "Синьо-жовті" вийшли в 1/8 фіналу як один з чотирьох володарів третіх місць з найкращими показниками.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання