Євро-2020: матч збірної України проти Нідерландів переписав історію футболу

Підопічні Шевченка і де Бура порадували результативним футболом.
У матчі 1-го туру групи C Євро-2020 між збірними Нідерландів і України було встановлено історичне досягнення.
Вперше у грі Чемпіонату Європи, перший тайм якої завершився без забитих м'ячів, після перерви було забито п'ять голів.
Нагадаємо, у другій половині зустрічі нідерландці змогли двічі засмутити Георгія Бущана, проте "синьо-жовті" відповіли голами Андрія Ярмоленка і Романа Яремчука.
Проте, утримати нічию підопічні Андрія Шевченка не змогли. На 85-й хвилині перемогу "помаранчевим" приніс результативний удар Дензела Дюмфріса.
Дивіться також: Євро 2020 таблиці і групи фінального турніру
- Україна і Нідерланди виступають у групі C, де їхніми суперниками також є команди Австрії та Північної Македонії.
- До 1/8 фіналу вийдуть 2 найсильніші збірні кожного квартету і 4 володарі найкращих третіх місць.