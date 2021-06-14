Євро-2020: матч збірної України проти Нідерландів переписав історію футболу

Підопічні Шевченка і де Бура порадували результативним футболом.

У матчі 1-го туру групи C Євро-2020 між збірними Нідерландів і України було встановлено історичне досягнення.

Вперше у грі Чемпіонату Європи, перший тайм якої завершився без забитих м'ячів, після перерви було забито п'ять голів.

Нагадаємо, у другій половині зустрічі нідерландці змогли двічі засмутити Георгія Бущана, проте "синьо-жовті" відповіли голами Андрія Ярмоленка і Романа Яремчука.

Проте, утримати нічию підопічні Андрія Шевченка не змогли. На 85-й хвилині перемогу "помаранчевим" приніс результативний удар Дензела Дюмфріса.

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Україна і Нідерланди виступають у групі C, де їхніми суперниками також є команди Австрії та Північної Македонії.

та До 1/8 фіналу вийдуть 2 найсильніші збірні кожного квартету і 4 володарі найкращих третіх місць.

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