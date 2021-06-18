Євро-2020: Швеція дотиснула Словаччину та закрутила інтригу в боротьбі за плейоф

Долю поєдинку вирішив гол з пенальті.

Збірна Швеції перемогла команду Словаччини в матчі 2-го туру Чемпіонату Європи-2020. Поєдинок групи Е в Санкт-Петербурзі завершився з рахунком 1:0 на користь скандинавів.

Упродовж зустрічі шведи діяли активніше, але довго не могли розпечатати ворота суперника. Словаків неодноразово рятував воротар Мартін Дубравка, проте тиск у другому таймі все ж приніс номінальним господарям плоди.

На 75-й хвилині шведська збірна заробила 11-метровий. Квайсон зумів прокинути м'яч повз Дубравку, і словацький воротар змушений був збивати Робіна. З пенальті Еміль Форсберг поклав ігрову сферу в кут, хоча Дубравка й вгадав напрямок удару. Цей м'яч став вирішальним і приніс шведам першу перемогу на поточній першості континенту.

Дивіться також: Євро 2020 таблиці і групи фінального турніру

Швеція очолила групу Е (4 очки), Словаччина (3) - друга, Іспанія (1, матч у запасі) - третя, Польща (0, гра у запасі) - четверта.

До 1/8 фіналу вийдуть 2 найсильніші збірні кожного квартету і 4 володарі найкращих третіх місць.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання