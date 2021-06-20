Євро-2020: Швейцарія розібралася з Туреччиною, але не гарантувала собі вихід до плейоф

Дубль Джердана Шакірі дозволив "хрестоносцям" суттєво підвищити шанси на участь в 1/8 фіналу.

Збірна Швейцарії впевнено перемогла команду Туреччини в матчі заключного третього туру Чемпіонату Європи-2020. Зустріч на Олімпійському стадіоні в Баку (Азербайджан) завершився з рахунком 3:1 на користь підопічних Владіміра Петковича.

Вже на 6-й хвилині Харіс Сеферович більярдним ударом у нижній кут вивів швейцарську команду вперед. Подвоїти перевагу "хрестоносцям" вдалося на 26-й хвилині, коли Джердан Шакірі відправив м'яч у "дев'ятку" красивим обвідним ударом з лівої ноги.

На 62-й хвилині Іфран Кахведжі відіграв один м'яч, забивши перший гол Туреччини на цьому турнірі. Проте дуже швидко швейцарці повернули собі перевагу у 2 м'ячі - на 68-й хвилині Шакірі оформив дубль та по суті зняв питання щодо переможця поєдинку.

Варто зазначити, що всі три голи швейцарців були забиті після асистів Стівена Цубера.

У паралельному матчі цього квартету Італія здолала Уельс з рахунком 1:0.

з рахунком 1:0. У підсумку з групи А в плейоф з першого місця вийшла Італія (9 очок), а з другого - Уельс (4). Швейцарці (4 бали) ще можуть пробитися в 1/8 фіналу, якщо стануть однією з 4 команд з найкращими показниками серед третіх місць. Туреччина стала останньою в групі, не набравши жодного очка.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання