Євро-2020: збірна України прибула до Амстердама на дебютний матч турніру з Нідерландами

Зустріч відбудеться у неділю, 13 червня.

Збірна України успішно приземлилася в Амстердамі, де проведе стартовий матч Чемпіонату Європи-2020 з національною командою Нідерландів.

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Про це у Facebook повідомив пресаташе "синьо-жовтих" Олександр Гливинський. Він опублікував кадри після приземлення літака і показав, як команду зустрічали в готелі Hyatt Regency Amsterdam.

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Фінальний турнір Євро-2020 повинен був відбутися від 12 червня до 12 липня 2020 року у 12 містах континенту, але через пандемію коронавірусу був відкладений на рік .

. Нові дати проведення турніру: 11 червня - 11 липня 2021 року.

Через неготовність пустити на трибуни вболівальників УЄФА скоротив кількість міст-господарів Євро-2020 з 12 до 11: Севілья замінила Більбао, а матчі, які повинен був прийняти Дублін, розподілили між Санкт-Петербургом і Лондоном.

Збірна України на майбутньому Чемпіонаті Європи зіграє проти Нідерландів (13 червня), Австрії (17 червня) і Північної Македонії (21 червня). Поєдинки заплановані в Амстердамі і Бухаресті.

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