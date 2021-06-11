Євро-2020: збірна України прибула до Амстердама на дебютний матч турніру з Нідерландами

Зустріч відбудеться у неділю, 13 червня.
Збірна України успішно приземлилася в Амстердамі, де проведе стартовий матч Чемпіонату Європи-2020 з національною командою Нідерландів.
Дивіться також: календар і результати матчів фінального турніру Євро-2020
Про це у Facebook повідомив пресаташе "синьо-жовтих" Олександр Гливинський. Він опублікував кадри після приземлення літака і показав, як команду зустрічали в готелі Hyatt Regency Amsterdam.
Дивіться також: Євро 2020 таблиці і групи фінального турніру
- Фінальний турнір Євро-2020 повинен був відбутися від 12 червня до 12 липня 2020 року у 12 містах континенту, але через пандемію коронавірусу був відкладений на рік.
- Нові дати проведення турніру: 11 червня - 11 липня 2021 року.
- Через неготовність пустити на трибуни вболівальників УЄФА скоротив кількість міст-господарів Євро-2020 з 12 до 11: Севілья замінила Більбао, а матчі, які повинен був прийняти Дублін, розподілили між Санкт-Петербургом і Лондоном.
Збірна України на майбутньому Чемпіонаті Європи зіграє проти Нідерландів (13 червня), Австрії (17 червня) і Північної Македонії (21 червня). Поєдинки заплановані в Амстердамі і Бухаресті.