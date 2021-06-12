Євро-2020: збірні Уельсу і Швейцарії в бойовому поєдинку зіграли внічию

Команди набрали перші очки на турнірі.

Збірні Уельсу і Швейцарії в матчі 1-го туру групи А Чемпіонату Європи з футболу-2020 зіграли внічию. Поєдинок групи А на "Олімпійському стадіоні" в Баку закінчився з рахунком 1:1.

Перша половина зустрічі пройшла за відчутної переваги швейцарців, проте забитих м'ячів до перерви глядачі не побачили.

У дебюті другого тайму команда Володимира Петковича таки домоглася свого. Бреел Емболо відкрив рахунок у матчі, поціливши м'ячем у кут воріт валлійців ударом головою після навісу з кутового.

Associated Press

Уельсу вдалося відігратися на 74-й хвилині. Допоміг їм теж розіграш кутового. Кіффер Мур, зробивши ефектний стрибок, пробив головою і влучив у дальній кут воріт суперника.

Associated Press

На 85-й хвилині швейцарцям вдалося, здавалося, забити переможний гол. Однак його було скасовано після перегляду повтору моменту через офсайд у Маріо Гаврановича.

Уельс і Швейцарія виступають у групі А, де їхніми суперниками також є Італія і Туреччина.

До 1/8 фіналу вийдуть 2 найсильніші збірні кожного квартету і 4 володарі найкращих третіх місць.

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Як повідомляв ТСН Проспорт, напередодні збірна Італії розгромила національну команду Туреччини.

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